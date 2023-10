La perpetuidad que ha representado Sonic, el puercoespín azul, es algo que aún nos hace tener fe en los videojuegos. Puesto que en un mundo donde las fusiones y las franquicias privan el interés de la industria, es en los verdaderos videojuegos, como se hacían antes, donde podemos refugiarnos.

El título de SEGA ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

El de antes

Todo lo referente al Sega Megadrive, o Génesis como se conoció por la zona, está confinado en mi memoria no por las consolas, sino por las maquinitas que se adaptaban una consola para poder ser jugada por fichas de arcade o monedas de baja denominación para jugar unos breves diez minutos.

En un establecimiento de abarrotes se había acondicionado una habitación en la parte de atrás para tener tres aparatos de estas características. Entre los diversos títulos disponibles, Sonic era de los primeros.

El de ahora

Sonic Superstars es la nueva versión en 2.5D, es decir que tiene elementos en tres dimensiones, como los fondos o ciertas secciones del juego en tres dimensiones, pero se juega como plataforma de desplazamiento lateral hacia la derecha.

El objetivo es hacer que el personaje recorra la etapa, corriendo hacia la derecha o al frente en la perspectiva del personaje, en el menor tiempo posible mientras se consigue la mayor cantidad de anillos dorados repartidos en la etapa a cubrir.

Hay etapas que tienen un jefe final, señal de que la etapa o acto ha sido concluida. Paralelamente hay unas misiones secundarias o bonus missions para conseguir medallas o poderes especiales.

Detalles

Esta versión de Sonic es una rehechura de la versión original del Sega Génesis, o Megadrive. No obstante, posee diferentes variaciones respecto a su versión primigenia. En primer lugar es la evidente recreación de los escenarios a una versión más tridimensional, en segundo lugar es posible elegir uno de los personajes de la saga, o sea que aparte de Sonic el puercoespín está, Tails, Knuckles y Amy Rose antes de iniciar las etapas.

Todo esto suena muy bien, pero la nota menos optimista es que no es un juego original, es un remake, uno muy prolijo, con diferentes opciones de personalización pero no es nada realmente nuevo.

Conclusión

Si bien Sonic ya tuvo su película -a la que no le fue nada mal- esto nos habla de que no es un personaje que se vaya a ir a la banca en un corto plazo, pero sí nos recuerda que este personaje y su universo no ha tenido un juego relevante, aunque no necesariamente indigno, en mucho tiempo. Se merece una nueva entrega original y acorde con los tiempos, que mezcle lo mejor de los mundos bidimensional y tridimensional, solo son ideas que esperamos ya estén en consideración por parte del Sonic team.

El análisis de Sonic Superstars fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por SEGA para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: SEGA, Sonic Team

• GÉNERO: Arcade, Plataformas

• DISTRIBUIDOR: SEGA

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de Sonic Superstars