Si hay algo que hemos comentado en este espacio, es la ausencia de interés por los títulos de rol. Dado que desde su muy personal (sic) punto de vista, los verdaderos juegos de este género son aquellos que se juegan en la mesa con hojas de personajes y dados poliédricos, o bien los que se “juegan” en condiciones más íntimas o personales.

Pero el hecho es que este género existe. Y abundan los títulos de este estilo, y por si no fuera poco están los JRPG o juegos de rol japoneses que siguen ciertos parámetros para ser catalogados de esta forma: tienen que ser desarrollado por un estudio japonés, contar una historia lineal, que sus personajes tengan una estética relativa al anime y tal vez con un cierto grado de andrógina, combates por turnos y que sean extensos como la cuaresma.

El título de Square Enix se puede encontrar para consolas PlayStation y Switch, además de PC.

Recordando

En 1999 se estrenó en Norteamérica Star ocean: The Second Story en Playstation, publicado por Enix (en ese entonces todavía no se fusionaba con Squaresoft) y desarrollado por Tri-Ace.

El juego relataba la historia de Claude Kenni, un alférez de la flota pangaláctica, que queda “atorado” en un planeta subdesarrollado, según los estándares de la organización espacial a la que pertenece Claude, la civilización con elementos medievales de este planeta y con la que Claude entra en contacto por conducto de Rona, una chica con rasgos élficos. Cabe destacar que ambos personajes son elegibles desde el principio.

Mecánicas

La jugabilidad del título es fluida, pese a que es un tanto lineal. Aparentemente el combate ha sido modificado del original, pero aunque no lo fuera, este apartado es uno de los más fluidos del título puesto que no es tan rígido en comparación con otros videojuegos; de hecho parece un poco como hack and slash, es decir, que privilegia el combate cuerpo a cuerpo y desestima el sistema de turnos tradicional por lo que aparentemente hay una mayor rapidez en la resolución de los encuentros. En otros aspectos del juego parece que no hay cambios tan perceptibles.

El título de Square Enix se puede encontrar para consolas PlayStation y Switch, además de PC.

En pantalla

Ahora bien, el apartado de arte si cambió radicalmente respecto a los originales puesto que, al ser un remake, revitaliza sus entornos; son capaces de correr desde los 720P del Switch hasta los 4K de las consolas de nueva generación. Es muy vistoso ver cómo se mueve el pasto acompasadamente por el viento mientras que nuestro personaje en pixel art se mueve en el terreno.

Fuera de estos aspectos el juego no tiene algo más destacable en comparación con otros RPGs o JRPGs, cuestiones como la progresión o incluso el aspecto mágico no cambian profundamente, si bien es cierto que tiene su mecánicas propias no se percibe algún gran giro que vaya a cambiar el panorama del género realmente, al menos no como Baldurs Gate, por ejemplo. Muchos dirán que son cosas diferentes pero en estricta esencia mantiene todos esos elementos en una presentación mejorada.

El título de Square Enix se puede encontrar para consolas PlayStation y Switch, además de PC.

Conclusión

Esta nos la primera vez que una compañía busca echar mano de glorias pasadas, la misma Square-Enix lo hizo previamente con el remake de Final fantasy VII. ¿El caso de Star Ocean? The Second Story R es similar puesto que tiene un fanbase que han elevado el título a un estado de culto, teniendo hasta su propio anime.

Casi para finalizar creo que vale la pena mencionar que dado que hubo una versión para PlayStation Portable, o PSP, valdría la pena probar esta versión en alguna plataforma portátil para homenajear en forma el memorable título. Habría que decir, eso sí, que es una buena forma de conocer este tipo de RPGs, no hay mejor introducción para entrar de lleno al género.

El análisis de Star Ocean: The Second Story R fue desrrollado gracias al envío de una copia digital del título por Square Enix para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

• DESARROLLADORA: Square Enix

• GÉNERO: Acción, Combate, Rol

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de lanzamiento de Star Ocean: The Second Story R