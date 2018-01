Todos celebran la llegada de un nuevo año. El 2018 ha comenzado con la selección de 100 juegos más vendidos en Steam . Además, la tienda virtual ha añadido otras cuatro categorías: top nuevos lanzamientos, los juegos más vendidos de realidad virtual, los mejores en acceso anticipado gratuitos y los que cuentan con mayor número de jugadores simultáneamente.

Los cinco de abajo de la lista son: Dark Souls 3, Shadow of War, The Elder Scrolls Online, Assassin's Creed: Origins y Arma 3. Todas estas entregas mantienen todavía una gran base de jugadores activos. Algunos de ellos ya tienen sus años en la tienda virtual mientas que Assassin's Creed es un lanzamiento reciente.

Los que han ingresado en la categoría de Platino son : CS: GO, PUBG, GTA V, Rainbow Six Siege, Warframe, The Witcher III, Ark Survival Evolved, Rocket League, Ghost Recon Wildlands, Dota 2, H1Z1 y Divinity Original Sin II.

Estos últimos coinciden con los más vistos en la plataforma de Twitch y no es por coincidencia. Son las entregas que crean contenido nuevo durante el año. Se actualizan constantemente para mantener en buen estado sus servidores y dan una buena experiencia de juego.