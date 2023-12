Otra de las compañías que no estuvo ausente, y aprovechó el momento en los The Game Awards de este año, fue Warner Bros. Games presentando un nuevo tráiler de Suicide Squad: Kill the Justice League.

El nuevo video pone el foco en la amenaza emergente que consumió a Metrópolis. Con los miembros de la Liga de la Justicia – Batman, Green Lantern, The Flash y Superman – corrompidos y bajo el control de Brainiac, y con la ciudad sitiada por fuerzas alienígenas hostiles, Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang y King Shark tienen que unirse con la imposible misión de salvar la Tierra y derrotar a los superhéroes de DC más grandes del mundo.

Desarrollado por Rocksteady Studios, creadores de la exitosa serie Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice League es un juego de disparos y acción en tercera persona que desafía géneros.

Podremos jugar como Harley Quinn (Dra. Harleen Quinzel), Deadshot (Floyd Lawton), Captain Boomerang (Digger Harkness) y King Shark (Nanaue) y embárcate en una misión imposible por Metrópolis para salvar la Tierra y derrotar a los superhéroes más importantes de DC, la Liga de la Justicia.

Suicide Squad: Kill the Justice League estará disponible en todo el mundo el 2 de febrero de 2024 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store).

Nuevo tráiler de Suicide Squad: Kill the Justice League