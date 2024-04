Es cierto, hace poco tiempo tuvímos la oportunidad de realizar la reseña de Suicide Squad: Kill the Justice League, un título que si bien tiene puntos flojos, goza también de otros fuertes, lo cual hizo que gozara de críticas mixtas por parte de la prensa especializada.

Pero fuera de esto, y que la misma Warner Bros. Games Indicó que el título no cumplió con las expectativas, desde la desarrolladora Rocksteady siguen adelante en brindar al videojuego nuevos aires, esto gracias al primer DLC, o mejor conocido como la Temporada del Joker, y de esta forma recuperar a los gamers inactivos y generar el interés de otros.

El nuevo contenido, incluyendo al Joker, y la actualización gratuita ofrecen interesantes novedades al título para la primera temporada.

El Bromas

Y es que teniendo como punto fuerte al Joker, no una versión reconocida sino una de Elseworld, todo apuntaba que tendríamos un contenido sólido, como también se esperaba una trama sólida, con nuevos equipos, mecánicas, misiones y contenido. Pero, ¿qué ha pasado?. Simple, todo esto ha llegado con luces y sombras que pasamos a detallar.

Esta primera temporada llega dividida en dos capítulos o episodios, los cuales reciben los nombres de Miedo, el primero en llegar, y Dualidad, el cual se verá a mitad de la temporada con nuevas características. A esto,tendremos correcciones para bugs y nuevo contenido (trajes), como el set de Infamia del Scarecrow, la llegada del Joker como personaje jugable, y un combate reciclado contra un Brainiac con poderes de Green Lantern. A mitad de temporada tendremos otra batalla contra una versión de Brainiac pero con los poderes de Superman.

Tal vez para algunos esto podría parecer poco contenido, pero en realidad creemos que es sustancial y en forma de episodios. Cada uno de estos ofrece una variedad de elementos y objetos de tipo cosméticos, nuevas armas y misiones. Es cierto, algunas son mejores que otras, pero valen la pena. Pero lo mejor de todo es la distribución de todo esto, lo cual mantendrá vigente el título por más tiempo en lugar de ofrecer un contenido explosivo desde el inicio pero que a la larga se notará la falta de contenido.

Detalles

Ahora bien, es cierto que la cantidad de gamers que juega Suicide Squad: Kill the Justice League ha descendido, y tal vez sea demasiado tarde para poder salar al título, pero esta primera temporada del servicio en vivo del título puede tener ese plus o posibilidad para revertir esto en cierta forma.

Y es que muy aparte de llegar con muchas oportunidades de monetización, algo que fue criticado por la comunidad, ofrece también un nuevo Pase de Batalla, el cual llega con una gran cantidad de contenido gratuito.

Extras

Y para recalcar esto, mucho contenido llegará al título, incluso más que en otros títulos que vemos en el mercado. Además, el nuevo mapa de Mayhem ofrecerá un gran nivel de exploración, esto gracias a sus misiones de Incursión, aunque en algunos casos pecan de ser un tanto repetitivas. Fuera de esto, tendremos nuevas armas basadas en villanos como Two-Face y Scarecrow entre otros.

Conclusión

El contenido de la primera parte de esta primera temporada ya se encuentra disponible, incluido la presencia del Joker, el cual no tiene un diseño reconocido y que ya ha sido fuente de críticas. Pero estamos seguros que esta primera temporada y actualización gratuita servirá para que Suicide Squad: Kill the Justice League no se transforme en un Marvel´s Avengers.

El análisis de la Primera Temporada de Suicide Squad: Kill the Justice League fue desarrollada gracias a una copia digital de la misma enviada por Warner Bros. Games para consola PlayStation 5.

FICHA

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

Desarrolladora: Rocksteady

Género: Acción, Combate, Disparos. Tercera Persona

Distribuidor: Warner Bros. Games

Puntuación Temporada 1: 7

