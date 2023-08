El Perú está de moda. Tekken 8 anunció un nuevo personaje llamado Azucena, una artista marcial peruana apodada como la ‘Reina del Café’. Conoce cuáles son sus movimientos y algo de su historia antes de repasar cuántos peruanos más existen en la historia de los videojuegos.

La desarrolladora Bandai Namco anunció el debut de Azucena durante EVO 2023, el evento anual más grande del género de peleas.

“Azucena es la única hija de la familia que dirige la Finca Ortiz, una plantación de café peruana. Ella irrumpe en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) para servir como la imagen de la granja de su familia. Se convierte en una campeona amada por sus fanáticos por su personalidad alegre y su estilo de lucha intrépido”, reza la descripción oficial.

El blog de PlayStation describió el estilo de pelea de Azucena como astuto y poco convencional: “su movimiento característico es el Libertador, una pose que provoca al oponente. Cambia a una postura en la que ya no puede bloquear, sino que detecta y esquiva instintivamente los ataques altos y bajos de su oponente. Esta postura especial y sus movimientos le permiten evitar que los oponentes ganen impulso. La pose del Libertador se vuelve aún más poderosa en el estado Heat, donde Azucena lanza automáticamente un contraataque después de esquivar un ataque, ejerciendo más presión sobre su oponente”.

Respecto al diseño del disfraz, los desarrolladores enfatizaron su estilo de lucha al presentar una chaqueta y mangas más cortas con adornos de flecos oscilantes. A esto se suman elementos modernos y deportivos, como su peinado y zapatillas.

El origen de Azucena

El blog agregó que eligieron el Perú “como su hogar porque llevan la antigua tradición incaica de artes marciales, Rumi Maki (artes marciales centradas en el boxeo). Perú también encajaba perfectamente con su historia de fondo, que gira en torno a su experiencia no solo en artes marciales, sino también como modelo y bailarina, así como su ambición de promover la finca de café de su familia en el mundo”.

Por esta razón, cuando Azucena da KO a su oponente con su Rage Art, se muestra una escena cinematográfica especial que parece un comercial de televisión que anuncia su café.

El Perú en videojuegos

Age of Empire 3: Definitive Edition: los jugadores pueden revolucionar las civilizaciones portuguesa y española a Perú, y jugar con tropas exclusivas basadas en la historia nacional.

Assassin’s Creed IV: Black Flag: el personaje Adéwalé, un antiguo esclavo y pirata, menciona su ascendencia peruana en el juego.

Saga Tomb Raider: Lara Croft, la icónica aventurera, ha visitado Perú en algunas de sus aventuras.

Uncharted: Drake’s Fortune: el protagonista del juego, Nathan Drake, explora ruinas antiguas y tesoros escondidos en una jungla peruana.

The Flame in the Flood: este juego de supervivencia presenta a un personaje llamado Scout, que se embarca en un viaje por un río generado por procedimientos inspirado en la selva amazónica.

¡Guacamelee!: si bien este juego se basa en la cultura mexicana, está influenciado por el folclore latinoamericano, incluidos aspectos de la cultura peruana.

Aliento: un juego independiente ambientado en las tierras altas andinas de Perú, que explora temas de cultura e identidad.

