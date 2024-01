Free Fire anunció en redes sociales el lanzamiento de la nueva actualización El Caos. Todos los cambios, ajustes y novedades están esperando por ti en el servidor. Aquí te contamos cómo hacer la instalación en tu smartphone según el sistema operativo. No te pierdas de toda la acción que promete el parche.

Tanto en Android como iOS, la actualización de Free Fire debería ser automática. Cuando hagas clic en Free Fire, desde el primer momento debería aparecer un mensaje de actualización para que inicies la descarga. No deberías poder jugar al título sin antes hacer la instalación. Es probable que el mensaje no aparezca si es que no estás conectado a Internet.

Para hacer la actualización manualmente, los usuarios de Android y iOS deben visitar sus respectivas tiendas virtuales, Google Play y App Store, respectivamente. Allí deben buscar Free Fire en el catálogo, abrir la página en cuestión y darle clic en el botón “Actualizar”. Otra opción es visitar los ajustes de tu celular para dar con la opción de Aplicaciones. Allí debería aparecer Free Fire y la actualización pendiente.

Cómo instalar rápidamente el parche de Free Fire

Es importante que tu conexión a Internet sea estable. Basta que haya una interrupción para que el archivo sea corrupto, no puedas ejecutarlo y debas reinstalar todo de nuevo. Aclaro lo anterior, veamos cómo puedes hacer la instalación de manera rápida.

Uno de los métodos más simples para aumentar la velocidad de descarga es borrar el caché de las aplicaciones que no estés usando. Del mismo modo, deberás cerrar todas las aplicaciones en segundo plano. Mientras haces la descarga del parche, tu celular no debería estar ejecutando en paralelo otros programas que ocupen el ancho de banda. Puedes finalizar las app en segundo plano con la siguiente ruta:

Selecciona Configuración > Aplicaciones

Luego clic en Forzar detención después de elegir la aplicación que desea cerrar

después de elegir la aplicación que desea cerrar Sólo hasta que reinicies tu teléfono, el software podrá resolver los problemas de batería o memoria.

Finalmente, si tienes un plan de datos con GB suficientes para hacer la descarga, puedes hacerlo para ahorrar datos. Otra opción con menos gasto es conectar el teléfono a la red WiFi. Solo asegúrate de que la conexión sea estable.

Quién es Ryden, el nuevo personaje de Free Fire

La desarrolladora describe a Ryden como un friki de la tecnología. “El niño, que solía sentarse bajo las alas de su hermana Suzy, ahora está conquistando los campos de batalla. Sus talentosos inventos le allanarán el camino”, reza la publicación más actual de Garena.

El ataque principal de Ryden se llama “Trampa para arañas” y consiste en la liberación de una araña explosiva destructible en la dirección objetivo. La habilidad tiene una duración de 30 segundos y, al tocar el botón de habilidad nuevamente dentro de 10 segundos, podrás detener el movimiento de la araña.

La araña atrapará al primer enemigo que detecte en un radio de 5 m, reducirá su velocidad en un 80% y le hará perder 10 HP/s. El efecto de sangrado durará 3 segundos y el enfriamiento es de 75 segundos.

