The Last of Us: 2 estaría disponible para PC.

Una de las notas que más comentarios generó en la semana fue la que mencionaba que Horizon: Zero Dawn estaría disponible para PC. A falta de confirmación oficial, los fanáticos ya se encuentran pensando el otro juego de Sony que sería incluido para la plataforma, puesto que acaba de salir un rumor sobre la inclusión de 'The Last of Us: 2′ como un nuevo juego de ordenador.

El portal Jack of All Controllers descubrió una oferta laboral de Naughty Dog, en la cual busca un programador de gráficos que tenga conocimientos de arquitecturas de GPU actuales (como GCN de AMD CUDA de Nvidia) y que cuente con experiencia con APIs como DirectX12 o Vulkan.

La oferta laboral de Sony.

Debido a que la PS4 no cuenta con hardware de AMD, a muchos fanáticos se les hizo extraña esta oferta laboral. Es por ello que en sitios como Reddit se ha comenzado a especular sobre la posible llegada de ‘The Last of Us: 2’ a PC.

Recordemos que hace unos meses, Shawn Layden, excabeza de los estudios globales de PlayStation, mencionó que los juegos exclusivos de Sony podrían llegar a más plataformas. "Debemos darle soporte a la plataforma PlayStation, eso no es algo que se negocie. Dicho esto, en el futuro verás que algunos de los títulos de mi colección de estudios necesitan inclinarse hacia una base de usuarios más amplia”.

