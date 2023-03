The Last of Us es actualmente la franquicia de moda. Ya ha finalizado la primera temporada de la serie en HBO y los fans se han quedado con ganas de mucho más. A día del estreno de los primeros episodios, la productora confirmó que ya trabajaban en la segunda temporada.

Pese a que no han anunciado nada acerca de la trama. Todo parece indicar de que se trata de una adaptación del segundo videojuego de la franquicia de PlayStation.

En otras palabras, Joel morirá al inicio de la serie, se introducirá a Abby como protagonista de la historia y Ellie abandonará a su familia para buscar venganza.

Entre tanto, se contarán algunos momentos íntimos de los personajes, como el momento en el que Ellie y Joel ingresan a un museo, y ella vive su sueño de ser astronauta por un día.

Pero, qué sucederá con el videojuego. Neil Druckmann, el guionista de los juegos y showrunner de la serie, ha compartido algunos pensamientos al respecto en recientes entrevistas.

¿Habrá un tercer juego de The Last of Us?

“Sé que los fans están pidiendo The Last of Us 3, lo oigo todo el tiempo. Todo lo que puedo decir es que ya estamos en nuestro próximo proyecto”, explicó el directivo.

“La decisión ya está tomada y no puedo hablar por el momento. Hemos pensado varias cosas y hemos elegido la que más nos emocionaba”, añadió.

En otras palabras, no desea confirmar que Naughty Dog esté trabajando en un tercer videojuego de la franquicia. Sin embargo, comentó para el medio El Español, que en caso de que haya una tercera parte, se tomarán elementos de la serie de HBO.

“Si alguna vez los revisamos en forma de juego. Queda por ver, definitivamente hay elementos que voy a tomar de la serie que se aplicarían a los juegos”, develó ante la prensa.

