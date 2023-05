No cabe duda que estos dos últimos años han sido muy fluctuantes para la saga The Last of Us. Por un lado, se convirtió en tendencia en redes sociales durante muchas semanas por el estreno de la serie en HBO; pero, por otro, Naughty Dog ha sido duramente criticado por haber lanzado la primera entrega en PC con muchos errores.

Ahora, la polémica más reciente llega de la mano del juego multijugador. Tras el evento de Sony, PlayStation Showcase 2023, muchos fans de la saga se preguntaban qué había sucedido con The Last of Us y por qué no estaba presente con nuevos avances del multijugador.

A través de un comunicado, la empresa desarrolladora buscó disipar las dudas al respecto pero solo ha encendido más incendios en redes sociales, sobre todo Twitter. Detallaron que se ven obligados a retrasar el lanzamiento de este juego.

The Last of Us multijugador se retrasa

“Fans de The Last of Us:

Sabemos que muchos de ustedes han estado emocionados por escuchar más sobre nuestro juego multijugador de The Last of Us. Estamos increíblemente orgullosos del trabajo que nuestro estudio ha hecho hasta ahora, pero conforme el desarrollo ha continuado, nos dimos cuenta de que lo mejor para el juego es darle más tiempo”, se lee en la publicación.

Una vez publicada la información, comenzaron a compartirse rumores de una cancelación del proyecto. El periodista Jason Schreier afirma contar con cuatro fuentes confiables que le detallaron los motivos del retraso.

Todo se debería a que Naughty Dog habría comenzado un proceso de revisión de la calidad del producto y también evaluar la viabilidad a largo plazo del juego. Por el momento, no se han reportado despidos en la empresa.

