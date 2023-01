La guerra de las plataformas de streaming hace que debas elegir con sabiduría tus suscripciones. Actualmente, HBO Max está dando la hora con los primeros episodios de The Last of Us, la serie basada en el videojuego desarrollado por Naughty Dog. Si quieres saber por qué tanto alboroto, ahora mismo puedes ver el primer episodio gratis.

Los episodios de The Last of Us, cuyo nuevos estrenos son cada domingo, normalmente requieren una suscripción de servicio por cable o streaming de HBO, la última de las cuales cuesta 15 dólares al mes sin anuncios.

A través de la cuenta Sky TV en YouTube podrás ver el primer episodio completo de The Last of Us; sin embargo, hay un problema: hay restricción de edad y solo está disponible para algunos territorios. Nuestra consejo es ayudarse de un VPN para saltarse las restricción y listo, podrás disfrutar de la primera entrega.

The Last Of Us es una serie cocreada por el escritor de la miniserie de Chernobyl, Craig Mazin, y el escritor original del juego, Neil Druckmann. El elenco está conformado por Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah Miller), Gabriel Luna (Tommy), Ashley Johnson (Anna), entre otros.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 3 DE “THE LAST OF US”?

El tercer capítulo de “The Last of Us” (1x03) se estrenará el domingo 29 de enero de 2023 por la plataforma de streaming de HBO. Se llama “Infected” y está bajo la dirección de Neil Druckmann.

Cabe señalar que “The Last of Us” es una producción exluciva de HBO, por lo que se emitirá a través de esta plataforma de streaming todos los domingos hasta el 12 de marzo de 2023.

