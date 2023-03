El final de la serie The Last of Us, disponible en HBO Max, está programado para el domingo 12 de marzo de 2023, aunque es posible que cambien la fecha porque ese mismo día es la entrega de los Oscar. Si no aguantas las ansias y quieres saber de una vez cómo concluye la trama protagonizada por Pedro Pascal, puedes recurrir a la videojuego original y adelantarte a conocer los eventos más emocionantes.

Sin duda, el primero de los eventos sucede al inicio de The Last of Us con la muerte de Sarah Miller, la hija de Joe. Su muerte ocurre de manera repentina por culpa de un soldado que tenía órdenes de disparar y contener a la población. La escena muestra a Joe pidiendo desesperadamante a Sarah que siga respirando mientras ella se desvanece sin que su padre pueda hacer nada. Sin duda, es el evento más emocionante que marca la pauta de lo que será la trama.

Otro evento muy emocional es la muerte de Tess o, mejor dicho, su sacrificio. Ella es la aliada de Joe y el personaje más cercano al protagonista, además que asume la protección de Ellie y ofrece su vida para que ella cumpla su propósito: ser la cura de la humanidad contra el Cordyceps. Su muerte es la más impactante después de la de Sarah, y no es para menos porque su destino estaba sellado: Tess fue mordida, por lo que se inmola para evitar que los soldados persigan a Ellie y Joe. Tuvo muy poco tiempo en la trama, pero bien valió la pena conocer su historia.

De aquí damos un salto hasta la historia de Henry y Sam. Ambos trabajan juntos con Joe y Ellie para sobrevivir. Hay un respiro en todo el caos, pero las cosas vuelven a complicarse cuando descubrimos que Sam está infectado. El personaje es clave en el desarrollo de la trama, porque hace que Ellie vuelva a sentirse una niña por primera vez desde que la conocemos en el juego. Lo peor sucede después cuando Sam despierta completamente infectado y es su hermano mayor quien decide matarlo. La situación es tan tensa que el mismo Henry no puede tolerarla y acaba quitándose la vida.

Hay un momento que quizá hayas olvidado y se trata del diálogo entre Ellie y Joel en el rancho. Es en ese lugar donde Ellie y Joel aclaran sus emociones sobre qué hacer en el futuro. Joel le dice a Ellie que vaya donde Tommy, porque cree que su hermano puede cuidarla mejor que él mismo; sin embargo, Ellie entiende que Joel trata de alejarse de ella, porque le recuerda a su hija Sarah. Notar a Ellie mostrando sus sentimientos y ver a Joel sufriendo los suyos propios hace que la escena sea inolvidable.

La lista no estaría completa sin David y su final en el restaurante en llamas. Es en el desenlace de esta batalla en la que descubrimos el lado vengativo de Ellie. La escena en cuestión concluye con Ellie siendo interrumpida por Joel. La desesperación de Ellie y cómo es que pierde todos los sentidos por la ira es algo que la historia desarrolla en el futuro con The Last of Us 2.

Ya para acabar, la escena de Ellie y Joel observando las jirafas es un clásico que nadie olvida. Luego del caos y destrucción, el contacto con la vida animal hace que el ambiente sea esperanzador. La conversación entre Ellie y Joel dan cuenta que pueden escapar por unos instantes de la realidad y da paso a una mayor sinceridad entre ambos personajes.

