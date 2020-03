’The Last of Us: La serie’ iniciará sus grabaciones tras el estreno de la secuela del videojuego .

La serie de ‘The Last of Us’ es una de las más esperadas por los fanáticos de la franquicia. Esta misma será exclusiva del canal HBO, el cual ha confirmado que la trama del videojuego se respetará en esta nueva producción.

Muchos fanáticos esperan saber más detalles de la nueva producción de HBO. La compañía ha mencionado que la serie se estrenará en 2021; sin embargo, no se anunció la fecha en que comenzarían a grabar.

Fue Neil Druckmannn, co-creador de la serie ‘The Last of Us’, quien reveló detalles sobre la nueva producción. Como sabemos, Druckmann se encuentra trabajando como director creativo en la ‘The Last of Us 2’, el nuevo videojuego que se estrenará para la PlayStation 4.

Según la web VideoGamer, Craig Mazin, encargado de producir la serie con Druckmann, han revelado datos inéditos de la serie en su último podcast de Scriptones. “No podemos comenzar de inmediato, porque todavía están terminando el segundo juego, pero muy pronto podremos hacerlo”, mencionó Mazin. “Hemos estado hablando de ello durante meses y elaborando pequeños planes y cosas. Pero vamos a profundizar completamente, muy pronto, tan pronto como terminen su trabajo final en la secuela. Entonces, espero que lleguen noticias más emocionantes en ese frente porque es algo que ambos estamos deseando ver en la televisión”.

Cabe resaltar que ‘The Last of Us 2’ se estrenará el 29 de mayo para la consola PlayStation 4 de Sony. Hace poco pudimos ser testigos de la declaración de un ex empleado de Naughty Dog que el desarrollo del videojuego fue complicado.