The Last of Us Part II se ha convertido en un verdadero tema de debate para todos los gamers del mundo. El esperado videojuego de Naugthy Dog tuvo un pequeño retraso al momento de su lanzamiento por el problema del coronavirus (COVID-19), uno que ha obligado a la mayor parte del mundo quedarse en sus casas en una cuarentena personal u obligatoria. Esto ha provocado que muchos jueguen este videojuego casi de manera inmediata.

Como era de esperarse, a tan solo un día del lanzamiento oficial de The Last of Us 2, el juego ha recibido una serie de críticas negativas en muchos aspectos, dando a entender que el equipo desarrollador no supo entregar un resultado digno de toda la audiencia que esperaba la continuación de las aventuras de Ellie y Joel.

Esto contrasta enormemente con lo que se leyó hace una semana de la crítica especializada. La prensa y seleccionados influencers de todo el mundo tuvieron acceso anticipado al videojuego de Naugthy Dog, calificándolo como una verdadera obra maestra de los videojuegos. Si no eran 9 sobre 10 en puntuación, The Last of Us Part 2 recibía un puntaje perfecto.

¿Qué pasó exactamente y por qué ahora la crítica está tan polarizada? Eso es lo que trataremos de explicar en este artículo. Si bien no habrán spoilers grandes de la historia como tal del videojuego, podrían haber datos que algunas personas lo consideren así, por lo que una alerta de spoilers es más que oportuna.

¿POR QUÉ THE LAST OF US PART II RECIBIÓ TANTAS CRÍTICAS NEGATIVAS?

Lo inevitable ha llegado para The Last of Us Part II ahora que el juego ha sido revisado y bombardeado en Metacritic para llevar la crítica del usuario a considerar el juego “generalmente desfavorable” con una puntuación de 3.5 sobre 10. Es un gran salto del 95 Metascore basado en las críticas de los especialistas, pero tampoco es demasiado sorprendente.

El sentimiento Anti-The Last of Us Part II se estaba gestando antes del lanzamiento del juego, en especial después de que las filtraciones intentaran estropear partes fundamentales de la historia, aunque por supuesto habrá algunas personas que realmente no le gustaron el juego y dejaron críticas legítimas.

Hasta el momento de escrito esta nota, existe un total de 29451 ratings de usuarios que dan ese 3.5 de puntaje final, mientras que el Metascore original basado en 94 críticas la posicionaba con un sólido 95. Para analizar este fenómeno, lo primero que tenemos que revelar es que el juego se lanzó el 19 de junio del 2020 y para el 20 ya tenía más de 10 mil críticas negativas, aunque para terminarlo por completo se ha pensado en un promedio de 35 horas.

Esto revela que los usuarios solo aguantaron algunas horas del videojuego para escribir su crítica en Metacritic. Claro, el tiempo varía entre jugadores si es que quieren encontrar cada item de juego o explorar su entorno, pero aunque hayan tenido el juego en menos de 12 horas y hayan jugado las otras 12 horas, parece que la gran mayoría realizó la crítica con menos de la mitad del juego terminado.

Quizás las personas vieron a los streamers jugar un poco antes de que consigan el juego y luego ofrecieron sus comentarios sobre el título en función del juego de otra persona, pero la respuesta más probable es que la gran mayoría de las críticas negativas fueron de personas que aún no habían tocado o completado el juego como ya se ha establecido.

Además, se han visto capturas de pantalla de personas en foros que aparentemente intentan organizar esfuerzos para “bomear” el juego. Una y otra vez los juegos son criticados por una serie de razones que van desde la exclusividad de la plataforma hasta las ideas con las que los usuarios no están de acuerdo, por lo que el bombardeo es un resultado esperado en este momento para cualquier juego con una acumulación de temas controversiales en su lanzamiento.

Y esto nos lleva al siguiente punto. Gran parte de los fans de The Last of Us nunca jugaron el DLC The Last Of Us: Left Behind, uno en donde se explicaba cómo fue que Ellie descubrió que era inmune al virus y abordaba todo un arco de relación amorosa con Riley, una ex-compañera con la que habría pasado sus últimas horas de haberse convertido en un zombie.

Pero no se convirtió, Riley sí. El DLC también recibió numerosas críticas positivas por abrir libremente la opción sexual de Ellie y romper con cualquier tabú acerca del tema en el juego. Sin embargo, los fans que no vieron esta parte de su historia se sorprendieron de ver tal transformación en Ellie y pensar que solo es un intento de Naughty Dog para hacer su juego inclusivo.

Sea o no sea este el caso, The Last of Us Part II no es un juego para niños. Tiene escenas de violencia, actos sexuales, aborda temas maduros, asesinatos, sangre y mucho gore, algo que desde que salieron los primeros tráilers del juego se veía venir. ¿Por qué entonces los fans fueron sorprendidos por todo esto? La respuesta es que también existe otro grupo de jugadores que tienen una mente más conservadora.

Solo por poner un ejemplo, el videojuego fue totalmente prohibido en algunos países del Medio Este. Un reporte de VG247 indicaba que debido a los pensamientos de estos países, The Last of Us Part II no sería distribuido oficialmente por tener escenas LGTB, escenas sexuales y desnudos, que “van en contra de sus creencias y valores”.

Entonces, parece ser que hay muchos motivos por los cuáles los usuarios pusieron una puntuación negativa al nuevo juego de Naughty Dog, pero al final aún así sumando todo esto, es poco probable que los que querían sabotear el juego, los ultra conservadores y aquellos que no terminaron el juego se conviertan en la mayoría.

La compañía deberá revisar comentario por comentario o esperar unos meses a que lleguen más críticas para saber realmente si el juego seguirá con esa baja puntuación o no. De ser así, puede que tengan más cuidado para los próximos juegos que están planeando para la PlayStation 5.

