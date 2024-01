Si bien diversos medios ya han publicado la reseña de The Last of Us Part II Remastered, incluyendo DeporPlay, eso no impide que desde PlayStation sigan adelante con la campaña de marketing y publicidad del título.

Y es que ahora podemos apreciar en este nuevo material las nuevas características del videojuego, como es el nuevo apartado Lost Levels, el cual incluye tres secciones las cuales fueron eliminadas del título original: Boar Hunt, Jackson Party y Sewers.

Pero eso no es todo, ya que también podemos apreciar las características del nuevo modo de juego No Return, una modalidad RogueLike la cual presentará diversos desafíos mientras controlamos a diversos personajes.

Detalles aparte, también podremos importar nuestros archivos guardados de la versión de PS4 a la de PS5, incluyendo los trofeos.

The Last of Us Part II Remastered saldrá a la venta este 19 de enero para PlayStation 5.

Nuevo tráiler de The Last of Us Part II Remastered