Podríamos mencionar varios títulos y videojuegos que marcaron grandes momentos en la industria, pero uno que lo hizo en gran forma fue sin duda alguna The Last of Us, todo un referente el cual se expandió en gran forma gracias a la serie televisada en HBO, en donde se aprecia en mayor expansión el mundo post apocalíptico de Naughty Dog.

Y ahora, previo a la llegada de la segunda temporada de la serie televisiva, llega The Last of Us Part II Remastered, una entrega la cual nos hace revivir momentos muy duros y violentos, además de hacernos preguntar si vale la pena esta nueva edicicón.

The Last of US Part II Remastered saldrá a la venta el próximo 19 de enero para PlayStation 5.

La venganza será mi sendero

Tal cual como su mismo nombre lo indica, The Last of Us Part II Remastered, es la versión remasterizada que pudímos disfrutar en el 2020, solo que ahora aprovecha en gran manera el poder y la potencia de la PlayStation 5, fuera de algunos extras como nuevos modos de juego los cuales suman a la experiencia de juego.

Hablar de su trama o historia ya no tiene sentido, y es que todos ya la conocen, y que hicieron de esta entrega el juego del año 2020. Nada ha cambiado en este aspecto. Así que, si ya has jugado el título original, te podemos decir que la historia es la misma y con la misma cantidad de sangre derramada; aunque por otro lado esta entrega cuenta con todos los extras que uno puede esperar de una versión remasterizada la cual marca el salto en la actual consola de Sony.

Lo primero

Para comenzar, esta nueva versión cuenta con un rendimiento el cual lleva al título al 4K en Modo Fildelidad, con mejoras de cuadros por segundo, mayor resolución en sus texturas, manejo de sombras y otros detalles en pantalla.

Aunque siendo sinceros, si comparamos esta entrega con la de PlayStation 4, los detalles son casi imperceptibles, lo cual indica que la versión de la generación anterior era muy buena. Pero un aspecto que si nos llamó la atención son los tiempos de carga, los cuales se han reducido de forma drástica.

Otro aspecto que mejora la experiencia de juego es el uso del control DualSense, los cuales permite la retroalimentación háptica de sus gatillos. Y es que no es lo mismo disparar con un arco y flecha que con una pistola, por ejemplo.

Sin retorno

Otra de las novedades que nos llamó la atención es la inclusión del nuevo modo de juego No Return, una modalidad del tipo Roguelike la cual nos permitirá disfrutar de partidas en donde tras superar niveles mientras eliminamos enemigos y obtenemos nuevos ítems, podremos ir desbloqueando elementos, esto con la finalidad de poder obtener nuevas armas, y otros elementos que nos ayudarán en los niveles siguientes.

A esto, nos llamó la atención la cantidad de personajes que poco a poco podremos ir desbloqueando. Y es que tras iniciar con Ellie y Abbie, cada una con sus propias habilidades, podremos hacer uso de otros, los cuales nos permitirán desbloquear a otros más.

Eso sí, para poder disfrutar de este modo de juego deberemos tener cierta experiencia con el modo historia de The Last of Us, ya que a cada nivel que superemos el reto será mayor, ya sea contra los infectados u otros grupos de humanos. Además, cada nivel estará inspirado en diversos lugares de la trama del título. Este modo de juego es un interesante extra, en especial para los que gustan del combate en el título.

Acordes

Otra de las novedades que llega con esta versión es la modalidad Guitar Free Play. Y es que ahora podremos disfrutar de uno de los aspectos del título original que llamó la atención, de esos momentos en el que nuestro personaje ponía pausa a la brutalidad para tocar algunos acordes en una guitarra.

Ahora, no será necesario tener un momento o punto de guardado para disfrutar de esto y rendir tributo a grandes temas musicales, ya que esto lo podremos hacer en cualquier momento gracias a las nuevas funciones del título de PlayStation y Naughty Dog.

Así es, usando a Ellie, Joel o el mismo Gustavo Santaolalla, podremos tocar las cuerdas de nuestro instrumento, fuera de poder desbloquear otros instrumentos o distorcionadores. Todo muy bien, solo que hubiese quedado perfecto si es que se hubiese añadido un manual.

Niveles perdidos

Y como extra a todo esto, tenemos los Lost Levels, o lo que es una colección de tres escenarios los cuales no fueron incluídos en la versión final del título. La duración es muy extensa, y más que nada apunta a ser un documental de tipo interactivo y apreciar cómo durante el desarrollo de un título algunas ideas pueden quedar de lado o pueden transformarse en otras.

A desbloquear

Tal y como vímos en la versión original del título tendremos una gran cantidad de elementos que podremos desbloquear, como artes conceptuales, apariencias, y más. Detalle aparte, es que al archivo original podremos llevarlo a esta nueva versión y comenzar con el New Game Plus y del mismo modo tener suficientes créditos para desbloquear lo que deseemos.

Conclusión

The Last of Us Part II Remastered es sin duda alguna la experiencia definitiva de este título para todos los seguidores de la franquicia. Gráficamente no se llega a ver o apreciar el pulido, pero en rendimientos y en el uso del control DualSense en donde esta entrega se luce. Cuenta con una serie de extras que alargarán la vida de este videojuego, pero lo mejor de todo es el modo No Return, modo en el que todos los que se aventuren deberán demostrar sus habilidades.

El análisis de The Last of Us Part II Remastered fue desarrollado gracias a una copia digital del título para PlayStation 5 enviada por PlayStation.

FICHA

Plataforma: PlayStation 5

Desarrolladora: Naughty Dog

Género: Acción, RogueLike

Distribuidor: PlayStation

Puntuación: 8.5

Tráiler de The Last of Us Part II Remastered

