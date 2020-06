El final de Last of Us Part II tuvo el duro trabajo de no solo seguir lo que muchos consideran uno de los mejores finales de videojuegos de todos los tiempos, sino que también culminó su propia historia separada de la odisea de la venganza de Ellie en Seattle, una que ha sido criticada duramente como se vio en la página de Metacritic.

Desde antes de su lanzamiento, el videojuego de PlayStation estaba sufriendo mucho para entregar una verdadera sorpresa para los gamers. El principal motivo de esto fue una serie de filtraciones donde se veían partes claves de la historia, arruinando la experiencia narrativa de aquellos que buscaron esa información en los foros de Internet.

Ahora que el juego ya cerró las historias de Joel y Ellie, los dos personajes más importantes y protagonistas del primer y segundo juego respectivamente, muchos se han preguntado si Naughty Dog y PlayStation le dirán adiós a una de las franquicias más conmemorativas de la actual generación de consolas.

¿Habrá una tercera parte de The Last of Us? ¿De qué trataría? En este artículo hacemos una pequeña recapitulación de lo que han dicho sus responsables, así como la posibilidad de que haya una nueva entrega de la franquicia, DLC’s o incluso un videojuego completamente nuevo de la saga.

¿HABRÁ UN THE LAST OF US 3?

En primera instancia, no. A fecha de escrito este artículo, Naughty Dog y PlayStation no han confirmado sus planes sobre el futuro de la franquicia, algo que en definitiva ha cambiado antes y después del lanzamiento del videojuego. Lo que sí ha confirmado Neil Druckmann es que el juego no tendrá ningún tipo de DLC a diferencia de la primera entrega.

Esta revelación sucedió durante un podcast llamado Gamecast de Kinda Funny Games, donde participaron Neil Druckmann, Ashley Johnson y Troy Baker. Cuando comenzaron a hablar de la segunda parte del videojuego de Naughty Dog, su director salió al frente a dar sus comentarios.

”Con The Last of Us creo que tuvimos un pase de temporada o algo así, en el que dijimos una nueva historia en formato DLC,” comentó mencionando a lo que fue en su momento Left Behind. “No, no hay ningún tipo de plan para eso mismo en la Parte 2,” comentó Druckmann durante su intervención.

The Last of US Part II: ¿por qué existen tantas reviews negativas? (Foto: Sony)

Además, también admitió que sería muy complicado hacer una tercera parte. Recordemos que para el desarrollo del primer juego, Naughty Dog estaba haciendo algo nuevo y podían permitirse cualquier decisión de desarrollo, pero ahora con dos títulos en el historial, todo se torna más complicado:

“Creo que para hacer o no una “Parte III” tendríamos que hacer una prueba similar al que hicimos con la segunda parte. Con el primer juego no había expectativas, y podíamos hacer cualquier cosa. Pero ahora que hemos establecido ciertos personajes y temas y procesos, para justificar el hecho de hacer una “Parte III” tendríamos que hacer algo con lo que los fans no sólo se sintieran cómodos, sino algo que igualara el núcleo emocional que encontramos en el primer juego.

The Last of Us Part III: ¿habrá tercera parte del videojuego de Naughty Dog y PlayStation? (Foto: PlayStation)

Sin eso, no habría razón para hacer una “Parte III”. Encontrarlo en la secuela fue mucho más difícil de lo que lo fue en el primer juego, y seguir adelante haría exponencialmente más difícil justificar el regreso a ese mundo y encontrar una forma de variar las cosas. Ya hay muchas cosas que se han visto en la historia de fondo, como sucede el estallido de la pandemia, de modo que tendríamos que averiguar cómo crear una experiencia que equipare el impacto emocional de esas historias y no sé qué puede ser. De momento.”

Todo esto quiere decir que la compañía no ha decidido aún si habrá una tercera parte para armar una trilogía de The Last of Us o el videojuego quedará con su segunda parte como la última. Es poco probable que esto suceda, pero considerando que desde el lanzamiento del primer juego al segundo pasaron 7 años, es posible que el siguiente juego de la franquicia llegue para los últimos años de la generación de la PS5.

¿DE QUÉ TRATARÍA THE LAST OF US 3?

The Last of Us Part III: ¿habrá tercera parte del videojuego de Naughty Dog y PlayStation? (Foto: PlayStation)

Druckmann dijo que el éxito de mantener a Ellie como personaje jugable en la primera entrega fue una inspiración para mantenerla como protagonista en The Last of Us 2. La historia es simétrica en la forma en que, por un lado, muestra a Ellie En busca de venganza. Por otro lado, tenemos a Abby, que ya ha logrado lo que Ellie estaba tratando de hacer y ahora está luchando para aceptarlo.

También tenemos paralelos cómo es la vida en Jackson y la vida en Seattle, el amor de Ellie por los espacios abiertos y el miedo a la altura de Abby. Tal como Indiewire le pregunta a su director sobre el juego, las dos mitades del juego se reflejan entre sí.

“Estábamos tratando de encontrar esos paralelos de los que estás hablando, y hacerlo de una manera que no esté servido al frente de las narices, pero que todavía te muestre cómo estos personajes, viviendo en diferentes circunstancias, podrían haber sido amigos”, comenta Druckmann

The Last of Us Part III: ¿habrá tercera parte del videojuego de Naughty Dog y PlayStation? (Foto: Sony)

Además, el director también confirmó que la muerte de Joel fue una escena fuerte en el juego, pero se suponía que iba a ser un poco diferente. Druckmann habló de esto mientras discutía las escenas que alteraron o eliminaron del juego.

“En la primera edición de esa escena, no se sentía nada. Ellie estaba siendo retenida y Joel la estaba mirando y tuvimos la idea de decir: ‘Oh, el cerebro de Joel está tan jodido en ese momento que la única palabra que sale de su boca es el nombre de su hija, Sarah'. Se sintió poderoso, pero luego Troy Baker dijo: ‘no creo que deba decir nada'”.

Ahora, para un tercer juego estaría descartado que Joel vuelva de la muerte de alguna forma, así la historia podría seguir nuevamente a Ellie teniendo otras aventuras buscando a Dina y a su hijo J.J. o incluso que la historia siga por lo que pasó con Abby y Lev cambiando totalmente de protagonista para el siguiente juego.

Esto también podría dar pie a que J.J. sea el próximo protagonista, dando un salto a la siguiente generación para descubrir qué pasará con los grupos sobrevivientes al mismo estilo de “The Walking Dead”. De cualquier manera, no parece estar en el radar una siguiente entrega de la franquicia y pasará mucho tiempo para averiguar el siguiente movimiento de Naughty Dog y PlayStation con ella.

The Last of Us Part III: ¿habrá tercera parte del videojuego de Naughty Dog y PlayStation? (Foto: Sony)

