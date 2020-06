The Last of Us Part II se ha convertido en un verdadero tema de debate para todos los gamers del mundo. El esperado videojuego de Naugthy Dog tuvo un pequeño retraso al momento de su lanzamiento por el problema del coronavirus (COVID-19), uno que ha obligado a la mayor parte del mundo quedarse en sus casas en una cuarentena personal u obligatoria.

Esto ha provocado que muchos jugadores comiencen la aventura desde el primer día de salida, esperando una continuación digna de la narrativa del primer juego solo para encontrarse con una gran decepción. La crítica en Metacritic da a entender que muchos usuarios no quedaron satisfechos con lo que hizo Naugthy Dog con la segunda entrega de la franquicia.

Si bien esto podría deberse a la poca profundidad del desarrollo de sus personajes, o la muerte específica de uno de ellos, lo cierto es que cada jugador ha tenido sus motivos para darle reviews negativas al videojuego. Entre todo esto, existen algunas personas que esperaban que la compañía verifique algunos datos del juego, pero en realidad solo confirmaron una sospecha desde el primer título: Joel siempre tuvo razón.

¿Acaso Joel siempre tomó la mejor decisión al no dejar que las Luciérnagas experimentaran con Ellie en el primer videojuego? Todo parece indicar que sí y en este artículo, gracias a la información recopilada por Game Theory, te explicamos por qué.

JOEL SIEMPRE TUVO RAZÓN DE RESCATAR A ELLIE EN THE LAST OF US

The Last of Us 2: el verdadero origen de los zombis prueba que Joel siempre tuvo razón

Para hacer una recapitulación rápida, The Last of Us nos presenta un mundo post-apocalíptico donde la humanidad ha sido prácticamente borrada del mundo entero por un hongo que ha transformado a todos los infectados en muertos vivientes. Además, su evolución ha causado que se transformen en terribles monstruos con los que los supervivientes luchan día a día.

La historia sigue a Joel y Ellie, dos supervivientes donde esta última es inmune al hongo. Fue mordida, “infectada”, pero nunca se transformó. Al llegar a la base de las Luciérnagas, un grupo que estaba intentando desarrollar una vacuna, se le informa a Joel que deberán hacer pruebas con Ellie que terminarán matándola, pero todo por descubrir cómo su sistema reacciona ante la infección zombie y crear la vacuna.

The Last of Us 2: el verdadero origen de los zombis prueba que Joel siempre tuvo razón

Joel se niega y mata a muchos Luciérnagas antes de escapar con Ellie y mentirle sobre que habían otras personas inmunes como ella. En el segundo juego, se revela que Ellie descubre la verdad, Joel es asesinado por lo que hizo con las Luciérnagas y todo The Last of Us Part II se basa en la venganza de Ellie con las personas que asesinaron a su “padre” y mejor amigo.

Hasta aquí pareciera que no hay nada raro, pero existen dos palabras que no son compatibles: vacuna y hongos. En otras obras de ficción, la transformación a zombies se da a través de un virus (como Resident Evil y el Virus T), lo que provoca una infección que eventualmente mata al usuario y luego lo revive con un muerto viviente.

En cambio, en el mundo de The Last of Us, lo que hay es una infección del cerebro por Cordyceps (CBI), una infección que se da por ese tipo de hongo. En el mundo real existen los hongos llamados Ophiocordyceps unilateralis, mismos en los que se basó el videojuego, donde infectan cuerpos de insectos como hormigas y “controlan” su cerebro para usarlos en su propagación.

Ophiocordyceps unilateralis en acción controlando una hormiga (Foto: Wikipedia)

Si bien el proceso no implica a hormigas comiéndose unas con otras, es igual de terrorífico pensar que la hormiga, mientras aún está viva, es controlada por el hongo que evoluciona en su cabeza, la hace caminar y eventualmente morir en un lugar muy alto para luego desatar esporas que infectarán a otras hormigas.

El problema con todo esto, tanto en The Last of Us 1 y 2, es que no existe una vacuna para los hongos o sus infecciones. Tal como recita el profesor Neil A.R. Gow de la Universidad de Oxford en la presentación del libro Medical Mycology, “no existen vacunas contra los hongos y tampoco hay terapias establecidas para que ayuden al sistema inmunológico a trabajar en conjunto con una droga antimicótica para obtener una mejora en el paciente”.

Teniendo esto en cuenta, el panorama parece claro: Joel tomó la mejor decisión en The Last of Us al salvar a Ellie porque los doctores no habrían encontrado ninguna cura o vacuna contra el CBI. Incluso a pesar de que es teóricamente posible de lograrlo, los investigadores del mundo real están muy lejos de desarrollar una vacuna contra la infección de hongos.

Y esto no se debe a la falta tecnológica, sino porque no es necesario. Mientras los virus infectan otras células dentro del cuerpo y el sistema inmunológico tiene que lidiar con eliminar solo las células infectadas o el virus en sí, los hongos se mantienen como organismos separados y un tratamiento directo para eliminarlos es más efectivo.

Como ya se mencionó anteriormente, The Last of Us Part II era el perfecto momento de dar explicación a este problema e incluso hubo una parte donde el doctor encargado de la operación (que irónicamente era el padre de la antagonista Abby) hablaba de lo que harían, pero en ningún momento se mencionó esta información.

The Last of Us Part II se estrena el próximo 19 de junio para PS4.

Por otro lado, aún mantienen el término de vacuna en lugar de mencionarlo como una cura. La diferencia es que la primera solo funciona como prevención mientras que la segunda podría recuperar eventualmente a los infectados por el hongo. Ellos ya tenían algunas zonas controladas con máscaras anti-esporas y armas de fuego, por lo que una vacuna no habría cambiado mucho el status quo de los supervivientes vs. los zombies.

Matar a Ellie habría sido la peor decisión de las Luciérnagas. En el mundo real existe algo que se llama Terapia de Plasma, algo que se utiliza incluso para combatir el COVID-19, la actual pandemia que sufre el mundo. Aquellos que superaron una infección de un virus pueden donar plasma, que está lleno de sus anticuerpos que su sistema creó para combatir el virus, a otra persona que no ha desarrollado este sistema defensivo y así combatir el virus.

Terapia de Plasma contra virus e infecciones (Foto: The Economic Times)

Si las Luciérnagas realmente querían combatir la infección de los hongos, no tendrían que haber buscado en el cerebro de Ellie, sino en su sistema inmunológico y buscar como hacer varias transfuciones de plasma hasta que todos queden inmunes. Eliminar a Ellie de la ecuación con la posibilidad de crear una vacuna, porque no era seguro, hubiera sido el fin de la humanidad en definitiva.

Finalmente, cabe resaltar que esto es una obra de ficción, así que Naughty Dog podría tener la libertad de mencionar que en su mundo si se desarrollan vacunas contra los hongos y que Ellie pudo haber sido la clave de salvar a lo que quedaba de la humanidad, pero basándonos en los hechos de la vida real... Joel tomó la mejor decisión al final de The Last of Us aún sin saber que no existen vacunas contra los hongos.

Él es 'Joel', el protagonista del videojuego de 'The Last of Us' que ahora tendrá una serie en HBO. (Foto: PlayStation)

