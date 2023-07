Atención con lo que estás por leer sobre The Last of Us Part 3. El videojuego de Naughty Dog sufrió una filtración masiva; ahora sabemos cuál es la historia, quiénes son los nuevos personajes y qué rol tendrá Elli en la tercera entrega.

Si no quieres saber nada de lo que sucederá en The Last of Us Part 3, evita seguir leyendo el presente artículo. No es información confirmada por fuentes oficiales pero sí puede arruinarte la expectativa si es que acaba siendo cierta.

ALERTA DE SPOILER

Los datos filtrados fueron compartidos por DanielRPK, uno de los insiders con mayor reputación en el sector de videojuegos.

Ellie continuará siendo la protagonista en The Last of Us Part III, pero compartirá la historia con nuevos personajes como Val: nueva líder de un grupo de sobrevivientes; Ezra, segundo al mando que quiere tomar el lugar de Val; Lucas, un hombre sencillo que se vuelve malvado; Mason, un exsoldado que debe elegir entre su lealtad a Ezra y el resto de sus compañeros; y Gracis, otra mujer del grupo, entre 18 y 25 años de edad.

El nuevo elenco serán parte de un nuevo grupo de sobrevivientes que conocerán a Ellie, repitiendo casi la misma historia del grupo de Abby, quien quizá regrese junto con Lev.

De momento, se confirmó que The Last of Us Part III arrancará con las capturas de movimiento y grabaciones de audio en lo que resta del presente año.

No hay fecha especulativa para el lanzamiento de The Last of Us Part III ni si será exclusivo para las consolas de nueva generación (PS5 y Xbox Series X/S). Recuerda que la filtración es de un insider y no se ha confirmado de manera oficial.

