El creador del juego y responsable de la serie The Last of Us, Neil Druckmann, explicó en una entrevista por qué la historia de Bill y Frank se cambió para el tercer episodio. Si es que aún no viste la última entrega que fue estrenada el pasado domingo en HBO Max, será mejor que dejes de leer porque detallaremos varios puntos de la trama.

ALERTA DE SPOILER

Así van las cosas en la serie The Last of Us. Después de que fracasa un trato, Joel y su compañera de contrabando Tess (Anna Torv) son contratados por un violento grupo idealista conocido como las luciérnagas para sacar a Ellie (Bella Ramsey) de una zona de cuarentena fuertemente fortificada y llevarla a un distante destacamento de luciérnagas. Aunque los contrabandistas inicialmente no quieren tener nada que ver con el trabajo, pronto se dan cuenta de la importancia de Ellie cuando revela que es inmune a la infección fúngica que azota al mundo.

Tras la muerte de Tess, Joel y Ellie llegan a la ciudad de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett). Desafortunadamente, encuentran a la pareja muerta hace mucho tiempo. A través de flashbacks, la audiencia conoce la vida de Bill y Frank desde el caos del brote hasta su suicidio mutuo 16 años después. Aunque Bill y Frank sean parte del videojuego, su historia difiere por mucho de la serie.

Druckmann señaló que quería aprovechar el medio televisivo y explorar a los personajes de una manera que habría sido difícil de representar en un videojuego.

“Aprovechamos un medio que es muy diferente de los juegos para que pudiéramos cambiar la perspectiva. No tenemos que quedarnos con nuestros dos héroes durante todo el viaje, y no tenemos que quedarnos en el mismo tiempo y lugar. De hecho, podíamos saltar un poco en el tiempo. Y eso me dio la oportunidad de contar este tipo de historia. Entonces, cuando Craig [Mazin, cocreador de la serie] me la presentó completamente, evolucionó con el tiempo, pero estaba mayormente ahí. Y de nuevo, la fe del personaje es 180 grados diferente de lo que sucede en el juego. Fue tan hermoso y conmovedor que dio en el blanco en cuanto a hablar de los temas y aumentar las apuestas para Joel y Ellie de una manera interesante. Aunque nos estamos desviando tanto que me sentí completamente cómodo diciendo: ‘Absolutamente, hagámoslo. Esta es una gran idea’”.

La historia de Bill y Frank en el videojuego

La historia de Bill y Frank ha sido una de las mayores desviaciones del programa con respecto al material original. Donde Joel y Ellie encuentran a Bill y Frank muertos en la serie, el juego original tenía a Bill muy vivo. El personaje aparece para ayudar a Joel y Ellie a rastrear una batería de automóvil para que puedan reunirse con Tommy en Wyoming. A medida que los jugadores navegan por la ciudad con Bill, rápidamente se dan cuenta de lo nervioso que está cuando cuenta una historia sobre la pérdida de un compañero que alguna vez quiso.

Al descubrir que no había batería y con una horda de infectados siguiéndolos, el grupo escapa a una casa y encuentra al ex compañero de Bill, Frank, muerto por un aparente suicidio. Una nota dejada atrás revela que Frank llegó a resentirse con Bill y su actitud de incomodidad. Frank decidió escabullirse y robar la batería del automóvil para escapar de la ciudad, pero terminó siendo mordido en el proceso. El juego original mostraba una asociación mucho más amarga entre Bill y Frank que el viaje romántico del tercer episodio de la serie.

The Last of Us es un videojuego de terror, acción y aventura desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013. A mediados de 2014 se estrenó The Last of Us Remastered, una versión mejorada para PlayStation 4 y dos años después se anunció la secuela The Last of Us Part II, que fue estrenada el 19 de junio de 2020.

