The Last of Us dejará de ser un juego exclusivo para las consolas de PlayStation. En la pasada conferencia Summer Game Fest, la empresa desarrolladora Naughty Dog anunció que están trabajando en el remake de The Last of Us, el primer juego de la franquicia. Se pondrá a la venta el 2 de septiembre de 2022 en PS5 y está por confirmarse la fecha para ordenadores.

Este juego ya ha contado con una remasterización para la PS4, la cual se lanzó un año después de la versión original. No obstante, ahora la compañía recreará todas las animaciones, escenarios, rostros, texturas y otros elementos de The Last of Us para la versión de PS5.

El canal de YouTube Digital Foundry ha compartido una de las mejores comparaciones gráficas de la versión anterior con la nueva. Se puede ver que se han reciclado los escenarios, pero se ha mejorado la iluminación y texturas.

Quizás lo más controversial de este juego han sido los rostros de los personajes. Tess, por ejemplo, cambia completamente su apariencia en este remake. Joel se mantiene igual, pero Ellie parece que tiene unos cuantos años de más.

Habrá que esperar, por supuesto, a la versión de PC para poder probar el juego reescalado a 4K y así ver todos los detalles que cambian en el título. Según Naughty Dog, es un juego hecho desde cero, pero que mantiene la esencia del primer título.

