Electronic Arts viene haciendo cambios interesantes en una de sus franquicias más populares. Sucede que The Sims 5 será gratuito desde su lanzamiento. Es más, si quieres disfrutar del juego con cierta idea de cuáles son las mejores entregas, lee este artículo hasta el final.

La desarrolladora confirmó que The Sims 5 no tendrá costo para las plataformas PC, Xbox, PS4, PS5 y Steam Deck. Por si esto fuera poco, EA añadió que el videojuego tendrá modalidad en solitario y multijugador con experiencias abiertas en teléfonos Android y iOS.

Lyndsay Pearson, una de las líderes creativos de The Sims, explicó que la nueva entrega no comenzará con todo el contenido que ya tiene The Sims 4, sino que se irá agregando con el tiempo.

No creas que la versión anterior quedará en el olvido, porque Pearson confirmó que la desarrolladora seguirá ofreciendo soporte a The Sims 4, cuyo lanzamiento fue en 2014 para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Los mejores The Sims de la historia

Advertimos que el ranking está basado en nuestras preferencias, así que no lo tomes personal. El tercer lugar es para The Sims 2 (2004), cuyo principal atractivo son las numerosas expansiones que agregaban horas de diversión, así como las versiones para Xbox, GameCube, Game Boy Advance y PlayStation 2. Prácticamente, tenías The Sims 2 en todas partes para esa época.

El segundo lugar es para The Sims, la entrega original de 2000 y lanzado exclusivamente para PC. El juego sentó las bases de la franquicia y aún hoy hay jugadores de esta versión que siguen enganchados a la novedad del próximo The Sims. ¡Hablamos de más dos décadas!

Para cerrar con broche de oro, The Sims 3 de 2009 es considerado por muchos el mejor de la franquicia. Además de las numerosas expansiones y contenido extra, The Sims 3 entregó a la comunidad un mapa más grande y abierto para el jugador, con una ciudad dinámica que seguía activa aún cuando te quedabas en casa.