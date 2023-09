¡Oportunidad única! We Were Here Expeditions: The FriendShip, desarrollado por Total Mayhem Games, está disponible gratis en Steam. ¿No sabes cómo canjearlo? Descuida, aquí conocerás todo el proceso y un poco de la historia de este interesante videojuego.

We Were Here Expeditions: The FriendShip es un título que pondrá a prueba tu amistad. Tranquilo, no tendrás que ahcer confesiones incómodas, sino coordinar con tu compañero, comunicarte con él y superar varios rompecabezas.

“Están los dos solos en el mar, acudir a una llamada de socorro los lleva a una isla desierta, donde encontrarás una atracción de un barco misterioso en un parque de atracciones abandonado. Este es un viaje que nunca olvidarás, con rompecabezas que requerirán a ambos para resolverlos. ¡No hagas que tu amistad encalle!”, reza la sinopsis.

Cómo descargar We Were Here Expeditions: The FriendShip gratis

Los interesados en descargarlo tienen hasta el 13 de octubre de 2023. Sigue estos pasos para hacerte con el videojuego por siempre así acabe la promoción. No pierdas el tiempo.

Necesitas ingresar a tu cuenta de Steam. De no tener una, deberás crearla desde el sitio web oficial de Steam. Una vez hecho lo anterior, descarga e instala Steam en la computadora ( aquí en link ).

). Abre Steam en tu PC y accede a su cuenta iniciando sesión con su nombre de usuario y contraseña. Después haga clic en este enlace para ir a la página de We Were Here Expeditions: The FriendShip y presiona sobre “Añadir al carrito” para proceder con el pago vía tarjeta de crédito, PayPal, etc.

para ir a la página de y presiona sobre “Añadir al carrito” para proceder con el pago vía tarjeta de crédito, PayPal, etc. Una vez confirmada la compra, recibirás una notificación de que compró el juego que se guardará en su biblioteca de Steam.

Ve a tu biblioteca de Steam y encuentra We Were Here Expeditions: The FriendShip para instalarlo.

Requisitos mínimos

SO: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit Procesador: Intel Core i5 4000 series o equivalente

Intel Core i5 4000 series o equivalente Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: Nvidia GTX 1060 6GB o equivalente, no soporte gráfica integrada

Nvidia GTX 1060 6GB o equivalente, no soporte gráfica integrada DirectX: Versión 11

Versión 11 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

10 GB de espacio disponible Notas adicionales: usar micrófono compatible con PC

Requisitos recomendados

SO: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit Procesador: Intel Core i5 4000 series or equivalent

Intel Core i5 4000 series or equivalent Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: Nvidia GTX 1660TI or equivalent, integrated graphics not supported

Nvidia GTX 1660TI or equivalent, integrated graphics not supported DirectX: Versión 11

Versión 11 Red: Conexión de banda ancha a Internet

Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

10 GB de espacio disponible Notas adicionales: usar micrófono compatible con PC

