"The Walking Dead: Our World" presenta nuevo tráiler y fecha de lanzamiento

La franquicia The Walking Dead acaba de lanzar el tráiler de su videojuego para iOS de Apple y Android de Google en su canal de YouTube .



El videojuego The Walking Dead: Our World utiliza la realidad aumentada para infestar el mapa de zombis, de la misma manera que hizo Pokémon Go con las criaturas del anime.



Las imágenes no explican muchos detalles sobre la dinámica del videojuego. Lo que sí se observa es al jugador tratando de esquivar los zombis que aparecen entre calles.



El lanzamiento será el 12 de julio para sistemas operativos Android y iOS .



