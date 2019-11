Netflix desmintió todos los rumores sobre la fecha de lanzamiento y el contenido de la serie The Witcher con el estreno del primer tráiler oficial. El 17 de diciembre comenzarán a llegar los primeros episodios a la plataforma.

¿Ya no puedes esperar más para ver la serie? Pues te advertimos que por fin se han compartido las primeras críticas de los especialistas que ya pudieron verla antes del estreno oficial.

Uno de los detalles más mencionados en las críticas han sido los combates, inclusive se comparan con los de Game of Thrones y se afirma que son aun mejores. “Oh, voy a decir esto. Las escenas de lucha en The Witcher hacen que estas secuencias en Juego de Tronos parezcan las de dos borrachos peleando en la puerta de un bar”, se comentó en Whispers of Oxenfurt: A Witcher Podcast.

“Como gran fanático de los libros, estaba un poco preocupado, pero Lauren Hisrich ha hecho un trabajo magistral narrando esta historia. La serie sigue el corazón y el alma de la historia original. Está hecha de forma excepcional, pero prepárate para encontrar algunas diferencias. La verdad, creo que los fans de los libros, e incluso los de los videojuegos, verán con buenos ojos la adaptación pero es eso, solo una adaptación", fue la crítica de Will Franklin.

“5 episodios de The Witcher en Netflix y ver a Henry Calvill como Geralt de Rivia. Esta serie de acción es sangrienta. Me hace acordar a lo brutal que era Spartacus”, comenta JohnSpartan. Recuerda que se tratan de comentarios en la temporada de embargo, así que no hay spoilers.

