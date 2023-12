El género Metroidvania siempre nos presenta propuestas curiosas e interesantes. Desde hace muchos años, varios estudios han logrado dominar la fórmula hasta darle una identidad propia, como lo hicieron en su momento Team Cherry o Moon Studios. Próximamente nos llegará una nueva adicción al género y promete, desde su planteamiento, muchas cosas interesantes.

El título llegará tanto para las consolas de Sony, como también para PC.

Propuesta

Ultros es un interesante juego que, como se habló previamente, pertenece al género Metroidvania. Inicialmente, lo que más atrae es su apartado artístico y no solo por el uso de colores saturados y super intensos, sino por un estilo que podríamos definir como inconfundible. Esto es un punto a favor, ya que muchos exponentes han apuntado a la fantasía medieval oscura, aquí tenemos algo más psicodélico, bizarro y cómico.

Si bien los diseños pueden no sentirse muy inspirados, creo que logra ese factor diferencial que tanto se busca en el género y a partir de cómo lo expriman, podría convertirse en una característica más que importante. También se puede correr el riesgo de que no te llame la atención la propuesta visual y pases completamente de él.

La trama

A nivel de historia, como es típico de estos títulos, no conocemos mucho de salida pero tenemos una idea más o menos clara de lo que nos quiere contar. Debido a una situación extraña, nos encontramos en el sarcógafo, una entidad cómisca que sirve como mapa jugable y que ,según la exploremos conoceremos, diversos habitantes para entender el papel que desempeñamos. Ultros entiende muy bien el misticismo que encierra el género, donde la narrativa está diluida y nos enteramos en base a qué tanto interés pongamos en conocer el mundo.

Mecánicas

A nivel jugable, no se aleja mucho de lo que conocemos ya que el género tiene muchas características muy marcadas: nuestro personaje se moverá lateralmente en un extenso mapa y mediante checkpoints lograremos guardar nuestro contenido. Una de las características que me parecieron interesantes es la forma en cómo evoluciona nuestro personaje ya que no depende mucho de los enemigos que acabemos, sino de cuantos objetos consumamos. Esto se encuentra completamente ligado al gameplay, ya que se traduce en un número menor de enemigos y nos obliga a pensar mejor cómo usamos nuestros consumibles.

El control es bastante preciso y logra ser jugado de forma cómoda e intuitiva, por lo que se nota el buen trabajo que se ha realizado. A rasgos generales, creo que Ultros puede ser una alternativa interesante cuando se lance oficialmente. Mecánicamente es interesante y si bien no es perfecto, tiene las bases sólidas para ser divertido. Ahora, el apartado artístico puede ser una bendición o un obstáculo.

Muchos videojuegos entran por los ojos y si bien es interesante, por momentos no es un juego que se vea bonito. Entiendo la idea de crear un proyecto visualmente diferente, pero no estoy seguro que la elección sea la indicada. Personalmente, prefiero otra línea artística, sin tantos colores saturados pero como se dijo, este puede ser el factor diferencial del título.

A la espera

Con todo esto, Ultros es un juego que ha aparecido en el radar y de hacer las cosas bien, puede ser que esta sea una de las primeras cosas que escuchemos de él. Veremos si el resultado final continúa toda esta línea, o presenta variantes.

El adelanto de Ultros fue desarrollado gracias al envío de una copia digital del título para PC.

Tráiler de Ultros