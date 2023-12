Veamos cuáles son las sorpresas en Internet. Google publicó el reporte “El año en búsquedas” para dar cuenta de lo que fue tendencia en 2023. Las listas varían según tendencias como noticias, atletas y músicos. Los videojuegos, por obvias razones, no pudieron quedar fuera del informe y aquí compartimos los enlaces que necesitas para jugar los títulos en tu plataforma favorita.

Google dividió los resultados por países y hay un ranking global en el que podrás conocer qué fue lo más buscado por todos los internautas. La lista consta de diez videojuegos que se reparten en PlayStation, Xbox y PC. Nintendo Switch es la plataforma con menor participación en el ranking y su única aparición se debe a un videojuego japonés.

GOOGLE | Videojuegos más buscados en 2023

A continuación compartimos los diez videojuegos más buscados en Google. Podrás hacer clic en los enlaces de las plataformas para que acudas a la tienda virtual e iniciar la adquisición del juego. Recuerda tener la tarjeta de crédito a la mano por si quieres divertirte, porque se tratan de juegos actuales y solo hay uno que es gratuito.

1. Hogwarts Legacy (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC)

2. The Last of Us (PS4)

3. Connections (Web)

4. Battlegrounds Mobile India (Android y iOS)

5. Starfield (Xbox Series X/S y PC)

6. Baldur’s Gate 3 (PS5, Xbox Series X/S y PC)

7. スイカ ゲーム (Nintendo Switch)

8. Diablo IV (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC)

9. Atomic Heart (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC)

10. Sons of the Forest (PC)

Los resultados de “El año en búsquedas”

Compartimos en este enlace la página de Google dedicada al informe de lo más buscado en 2023. Allí encontrarás toda la información de lo que gustes y revisar con nostalgia los datos más interesantes como las artistas que han fallecido en el presente año. Hay para todos los gustos.