Para muchos, lo que se ha visto del título de Rocksteady y Warner Bros. Games, Suicide Squad: Kill the Justice League, no ha gustado; mientras que para otros ha causado una gran curiosidad, como el hecho de un detalle nuevo revelado en el último diario de desarrollo del título, el renacimiento de Poison Ivy.

Así es, el personaje que murió en Batman Arkham Night regresará en Suicide Squad: Kill the Justice League, y no solo eso sino que además nos ayudará durante el desarrollo de nuestra aventura.

Ahora bien, es cierto que ya se le había podido apreciar en algunas filtraciones, pero ahora gracias al nuevo material presentado por la desarrolladora, podemos verla junto a otros personajes que nos servirán de apoyo o soporte en nuestra lucha contra los enemigos.

Ahora, Ivy a secas, no será el mismo personaje que falleció en Batman Arkham Night, ya que ahora es una niña, la cual además no recuerda nada de su vida anterior, es decir que no se acuerda de su relación con Lex Luthor y la creación de armas.

Detalles aparte, otros personajes que nos ayudarán en Suicide Squad: Kill the Justice League serán El Pingüino, Gizmo, El Juguetero y Hack. Cada uno de estos personajes nos brindarán ciertas ventajas o armas en nuestra lucha contra Brainiac.

Cabe recordar que Suicide Squad: Kill the Justice League saldrá a la venta el próximo 2 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Nuevo tráiler de Suicide Squad: Kill the Justice League