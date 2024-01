EA Sports FC ha revelado la lista oficial de nominados y nominadas al codiciado premio del Equipo del año o Team of the Year (TOTY). Ésta incluye a los mejores jugadores y jugadoras de todo el mundo, dándole la oportunidad a los fans de dar su opinión sobre quién merece un lugar en los prestigiosos equipos de TOTY.

Con la introducción del XI Femenino, fans del todo el mundo podrán, por primera vez, escoger entre 61 de las mejores futbolistas en el mundo. Incluyendo a la delantera del Chelsea, Sam Kerr, a las mediocampistas del Atlético de Madrid, Leicy Santos y Estefanía Banini, la arquera del Olympique Lyonnais, Christiane Endler, y la extremo izquierdo del Real Madrid, Linda Caicedo, entre muchas otras.

La lista final de nominados masculinos está repleta de estrellas de fútbol, incluyendo al atleta de portada de EA SPORTS FC 24, Erling Haaland, al delantero del Tottenham Hotspur, Son Heung-min, y también a jóvenes estrellas como Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Florian Wirtz. Los nominados latinoamericanos incluyen a Lionel Messi (Inter Miami), Federico Valverde (Real Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), y Nicolás Otamendi (Benfica).

Los fans pueden encontrar la lista completa de nominados y enviar sus votos para el TOTY XI masculino aquí y para el TOTY XI femenino aquí a partir de hoy, 8 de enero a las 10 am MX / 11 am COL / 1 pm AR-CL y hasta el domingo, 15 de enero a la 1:59 am MX / 2:59 am COL / 4:49 am AR-CL.

Las listas finales del TOTY masculino y femenino serán reveladas y estarán disponibles en EA SPORTS FC 24 el viernes 19 de enero. Para EA SPORTS FC Mobile, el listado del TOTY masculino se revelará dentro del juego a partir del jueves 25 de enero.

