Estando ya muy cerca el lanzamiento del nuevo título de Ubisoft, Prince of Persia: The Lost Crown, la compañía gala ha revelado un nuevo tráiler del título, el cual se enfocará en el género metroidvania y a la fórmula jugable de los primeros videojuegos de la franquicia.

Pero lo más llamativo de este nuevo material es que hace énfasis en los diversos enemigos y entornos que podremos encontrar en el esta gran aventura, y al ser un videojuego de estilo metroidvania, el mapa goza de una gran influencia en lo que será la experiencia de juego.

Detalles aparte, las grandes criaturas y formidables enemigos serán un auténtico desafío para todos los gamers que se aventuren en este título, el cual tendrá una duración aproximada de 25 horas de juego.

Prince of Persia: The Lost Crown estará llegando a nuestro mercado el próximo 18 de enero para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Nuevo tráiler de Prince of Persia: The Lost Crown