Desde la creación de los videojuegos , la tecnología ha avanzado de la mano con ellos no solo creando nuevas posibilidades gráficas que explotar, sino también consolas de entretenimiento más poderosas para que los jugadores tengan experiencias inolvidables.

Microsoft es una de esas compañías que han formado parte esencial del crecimiento de la industria, en especial desde la creación de su división Xbox , quienes crearon su primera consola homónima.

En 1999, Bill Gates comentó que un dispositivo de juego era necesario, en especial por el futuro que él veía sobre el ocio digital y el contenido multimedia que se compartiría masivamente. Inicialmente, este proyecto se llamó DirectX-box, por el uso de DirectX en su estructura. Para su lanzamiento oficial se eliminaría esto para llamarse Xbox y el resto es historia.

La primera Xbox desarrollada por Microsoft (Foto: Xbox)

Ahora, junto con los rumores de una nueva PlayStation 5 de parte de Sony, Microsoft no se quedaría atrás, ya que también se ha comentado de un nuevo proyecto para lanzar una consola en pos de la siguiente generación. Al parecer, la Xbox One X no tendría la capacidad para luchar la siguiente batalla de consolas.

Aquí te presentamos toda la información que se ha recopilado en Internet entre rumores, información filtrada, opiniones y más de lo que sería la siguiente terminal de Xbox: la Xbox Scarlett o Xbox Two.

¿Cuándo será lanzada la Xbox Scarlett?

Algunos comentan que la Xbox Scarlett tendrá un diseño más estético que funcional (Foto: Reddit)

Si bien los seguidores de videojuegos de todo el mundo están listos para ver lo que tiene que ofrecer la siguiente generación, una aceleración del lanzamiento de las nuevas consolas podría ser negativo para la industria. Con pocos años de diferencia, no habría un verdadero avance con respecto de una generación a otra.

Sin embargo, algunos analistas como Matt Piscatella de NPD Group, han comentado que la nueva consola de Sony, la PS5, estaría lista para ver la luz en el 2020. Además, Michael Pachter, famoso analista de videojuegos, ha confirmado que tanto la nueva Xbox como la PlayStation 5 estarán listas para el 2020, debido a que ambas compañías están muy atentas de lo que hace una de otra:

"Ambas compañías (Microsoft y Sony) están muy preocupadas en lo que la otra está haciendo, por lo que sabrían de alguna manera si están desarrollando una nueva consola (…) El caso es que si una de ellas elige una fecha, la otra estará cerca también" comentó en una entrevista.

¿Cuánto costará la Xbox Scarlett?

La Xbox One X podría ser un mal lanzamiento por su precio ante una nueva generación acercándose (Foto: Reddit)

El precio ha ido variando con los años para Microsoft con sus consolas. La Xbox 360 se lanzó con un precio base de 300 y 400 dólares, mientras que la Xbox One elevó su precio de salida en el 2013 hasta 499 dólares, incluyendo la Kinect. Por su parte, en el 2017 la Xbox One X se lanzó al mismo precio, pero sin el dispositivo de captura de movimiento.

Con esto, diversos rumores apuntan de igual manera que la PS5 costaría un aproximado de 460 dólares, por lo que la Xbox, si quiere competir con ella en el año de lanzamiento, debería tener un precio aproximado entre los 400 y los 500 dólares.

Sin embargo, es necesario considerar los rumores que indican que no habrá una nueva consola, sino dos terminales diferentes. Uno estará enfocado directamente para los juegos tradicionales en formato físico junto a un espacio de almacenamiento similar a la de la Xbox One X y otro será exclusivo para los juegos a través de streaming.

De confirmarse esta información de parte de Microsoft, ambas consolas tendrían un precio diferente, pero lo más probable es que no difieran mucho si su hardware es el mismo a excepción de unas partes.

¿Cuáles serían los primeros juegos de la Xbox Scarlett?

The Elder Scrolls VI (Foto: Bethesda)

Los rumores de la nueva Xbox Scarlett o Xbox Two apuntan a que una parte importante de esta consola sería la posibilidad de correr todos los juegos anteriores de la Xbox. De ser esto verdad, los primeros juegos que se venderían junto al terminal de Microsoft serían títulos retro compatibles.

Recordemos que los videojuegos pasan por un proceso largo de desarrollo antes incluso de que se anuncie algún tráiler o dato en conferencias como la E3 y la Gamescom. Algunas veces, la revelación del título se hace demasiado pronto, cuando aún se exploran conceptos y tecnologías para usar dentro del título.

Esto resulta en varios retrasos que se extienden por años hasta su lanzamiento final. No obstante, algunas revelaciones de los últimos años pueden estar alargando su salida oficial para emparejar junto con la nueva generación de consolas.

Títulos como The Division 2, Metro Exodus, Crackdown 3, Anthem, Gears 5, Rage 2, Jump Force o The Elder Scrolls VI son algunos de los nombres que podríamos tener para el 2020, fecha aproximada de debut de esta consola.

Características técnicas de la Xbox Scarlett

AMD sería uno de los principales responsables del hardware de la nueva consola de Microsoft (Foto: Reddit)

En abril de este año, se reveló que Microsoft estaba buscando ingenieros para una futura Xbox, específicamente un nuevo DRAM para la consola. Muchos comentan que se trataría de la Xbox Scarlett y esta usaría un GDDR5 o GDDR6, con una nueva tecnología de DRAM.

Por otro lado, algunos rumores indicaron que estudios de desarrollo habrían pedido a Microsoft y a Sony que sus futuras creaciones vengan con un disco SSD integrado, para dejar atrás el Disco Duro que muchas veces ralentiza los juegos o algunos procesos de la consola.

La actual generación de consolas, la Xbox One y la PS4, utilizan procesadores Ryzen, creados por AMD. Los mismos utilizan un chip que combina CPU y GPU en ambas arquitecturas, gracias a la gran cantidad de núcleos y su velocidad del reloj.

Mantener un procesador de la misma familia podría ser muy positivo para los desarrolladores que trabajan en juegos para Xbox. Además, la nueva arquitectura Zen de AMD ayudaría a los creadores de juegos para hacer los títulos tanto para PC y la Xbox Scarlett.

Algo importante con la que dicen se diferenciará la nueva Xbox con otras consolas de la nueva generación, es el RayTracing, utilizando el DirectX RayTracing como principal característica en su hardware. No es novedad que Microsoft piense que esta tecnología sea el futuro de las consolas, pero implementarlo será un gran reto tanto para desarrolladores como para la misma compañía.

¿Cómo será el mando de la Xbox Scarlett?



El mando Pro Elite de Xbox trae nuevos botones que podrían ser aprovechados para el diseño original de un mando de Xbox Scarlett (Foto: MIcrosoft)

Todos concuerdan con que Sony y Microsoft deberían concentrarse más en la capacidad de sus consolas antes de pensar en un nuevo mando. Los rumores apuntan a que la nueva Xbox Scarlett mantendría los controles de su predecesora, la Xbox One X.

Sin embargo, otros apuntan que podría haber un cambio de diseño para hacer más atractiva la forma de los mandos, apostando por una forma que se adapte a las manos mejor y con la posibilidad de personalización para que cada jugador encuentre el agarre perfecto.

Los más entusiastas apuntan a un control de Xbox Scarlett completamente diferente, reemplazando los botones a los que todos estamos acostumbrados por un panel táctil donde se podrá cambiar las teclas y la posición de las mismas.

Sea cual sea el nuevo control, lo cierto es que tendrá que ofrecer las mismas o más ventajas que un mando Élite de Xbox One. Es probable que si el Dualshock 5 de Sony se anuncia con una pantalla táctil, Xbox también implemente lo mismo para sus futuros controles.

Rumores sobre la Xbox Scarlett

Otros comentan que el diseño de la nuevo Xbox se mantendrá simple y cuadrado (Foto: Reddit)

En estos momentos, el rumor más fuerte que se lee en los foros de internet es el tema de la transmisión de juegos a través de la nube. Xbox implementó el Game Pass en junio del 2017 para que sea utilizado como una suscripción de Netflix, en donde cada jugador tenía a su disposición un extenso catálogo de juegos, aunque estos eran descargados en lugar de ser transmitidos a la consola.

Todo indica que Microsoft dará el siguiente paso a la evolución de streaming de videojuegos a través de su nueva consola, aunque aún no se ha confirmado nada con información oficial.

Algunos rumores indican que la Xbox Two o Xbox Scarlett serán anunciados en el próximo E3 del 2019, mencionando finalmente cuál es el futuro de las consolas para Microsoft y el nombre oficial de su proyecto.

Otro grupo especula que la compañía apostará por una integración completa de su consola junto a sus juegos en PC, agregando teclados y hasta incluso ratones como periféricos extras para jugar FPS. Esto último es muy poco probable que suceda, ya que es más rentable para Microsoft que Xbox y PC tengan apartados diferentes.