Ahora que las dos consolas de próxima generación de Microsoft tienen precios oficiales y una fecha de lanzamiento, es hora de la inevitable comparación entre la Xbox Series X vs Xbox Series S. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, además de su precio? ¿Por qué una consola cuesta tan barata a diferencia de la otra y por qué es más pequeña?

Desde el anuncio, los fans de los videojuegos (y en especial de Xbox) se han hecho numerosas preguntas sobre lo que significaría comprar una consola en lugar de otra, en especial porque hay una enorme diferencia de precio y de tamaño lo cuál indicaría una reducción considerable de su rendimiento.

Y es que Microsoft las ha presentado como la misma consola, las máquinas que soportarían la próxima generación de videojuegos que se lanzarán el 10 de noviembre. Ambas tendrían un mismo sistema de financiamiento junto al Xbox Game Pass, pero sus diferencias dejan mucho que desear para el futuro.

Por ello, en este artículo presentamos un cuadro comparativo de todos los detalles que se saben de ambas consolas, además de una revisión completa de si vale la pena o no comprar la Xbox Series X o la Xbox Series S. Sin embargo, cabe resaltar que todo depende del usuario final que va a utilizar la consola.

DIFERENCIAS ENTRE XBOX SERIES X Y XBOX SERIES S

Diferencias entre la Xbox Series X y la Xbox Series S (Foto: UrAvgConsumer / YouTube)

En primer lugar, la diferencia clave entre la Xbox Series S y Xbox Series X es que la Serie S no tiene unidad de disco. Microsoft ha experimentado con una consola sin disco antes con la Xbox One S All-Digital Edition, por lo que este no es un territorio desconocido para la compañía. Tampoco será la única consola de próxima generación sin unidad de disco, ya que Sony lanzará su propia edición digital de la PS5.

Ahora, una diferencia importante es que la nueva Xbox Series S no ofrece tanto rendimiento y potencia como su contra-parte más grande. Tiene 4 teraflops en comparación con los 12 teraflops de la Xbox Series X. No obstante, tiene aproximadamente la misma CPU que el modelo más caro.



Es capaz de mover una resolución 1440p a hasta 120 FPS y puede ofrecer una mejora de 4K. La Serie S también es compatible con el DirectX raytracing, el sombreado de frecuencia variable y la frecuencia de actualización variable, al igual que la Xbox Series X. Un video de la Serie S lanzado por Microsoft también reveló que se ejecuta a 3.6GHz.

La Xbox Series S también tiene menos almacenamiento con solo 512GB SSD, pero admite una tarjeta de expansión hasta de 1TB. Si bien puede utilizar otros discos duros USB 3.1 para almacenar juegos o reproducir títulos de generaciones anteriores, los juegos optimizados para Xbox Series S y Series X deben reproducirse desde el SSD interno o una tarjeta de expansión para un rendimiento óptimo.



Ahora, con respecto a los juegos, se espera que la Xbox Series S y la Xbox Series X reproduzcan a los mismos juegos, con la principal diferencia de que las personas en la Serie X obtendrán gráficos y velocidades de fotogramas de mejor calidad debido al aumento de potencia. Ambas consolas admiten el Xbox Game Pass con todos los títulos en su catálogo y serán compatibles con xCloud.

Con todos estos datos, en realidad no hay mucha diferencia entre una consola de otra con los juegos actuales. El problema puede llegar a largo plazo con la consola más pequeña de Microsoft, ya que necesitará un almacenamiento extra sí o sí para jugar diferentes juegos y eventualmente quedará por debajo del rendimiento de su otra parte por sus 6GB de RAM de diferencia.



Lo que es necesario recordar es que la Xbox Series S se ha creado a modo de consola de entrada para la compañía, por lo que podría alcanzar un éxito tremendo a finales de año. Ya de por sí los juegos se están volviendo muy caros, por lo que tener una consola más barata podría cambiar el juego en contra de Sony si no revela pronto los precios oficiales de sus propias consolas.

Este es un cuadro resumen de las características de ambas consolas: