Xbox Series X tendrá este detalle técnico que ahorrará un dineral a los jugadores

Cada vez sabemos un poco más de lo que se podrá hacer con la consola Xbox Series X y Series S. De acuerdo con el portal Xbox Wire, la nueva consola de Microsoft podrá ejecutar los juegos de Xbox One desde un disco de duro externo.

El director de gestión de programas de Xbox, Jason Ronald, respondió a la pregunta “¿Mi HDD/SSD con USB será compatible con mi biblioteca de juegos de las Xbox Series X/S?” con cierta esperanza para quienes no desean gastar en el almacenamiento SSD ultrarrápido adicional de la Xbox Series.

“Es tan fácil como desconectar el HDD o el SSD de tu Xbox One y conectarlo a tu Xbox Series X|S y todos tus juegos estarán disponibles al instante. Puedes seguir jugando a tus juegos favoritos de Xbox One, incluidos los juegos de Xbox 360 y de Xbox originales, directamente desde el disco duro externo”, señaló.

Este detalle de la Xbox Series X y Series S es importante para los jugadores que no quieran gastar mucho dinero en almacenamiento. Puedes ahorrar espacio descargando los juegos de Xbox One y consolas anteriores en un disco duro con USB 3.1 para luego jugar en la nueva consola de Microsoft.

XBOX | Sin stock

Era cuestión de tiempo para que sucediera esto. Se inició la preorden de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S, por lo que varios gamers acudieron a las tiendas online para separar una de las potentes consolas. Y como era de esperarse, no quedaron más reservas en solo minutos.

Los pedidos anticipados de Xbox Series X y Xbox Series S se agotaron en las principales tiendas online. El stock de Amazon, Best Buy, Walmart y Gamestop no satisfizo la demanda de la comunidad gamer. Incluso, Microsoft Store no se dio abasto.

Los mercados de habla inglesa fueron los primeros en verse desabastecidos por la demanda de la nueva Xbox Series X. En Latinoamérica, en cambio, la comunidad sigue a la expectativa.