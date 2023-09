Otro de los anuncios que se revelaron durante el último State of Play fue con relación a Ghostrunner 2. Y es que 505 Games y One More Level han indicado que la versión de prueba del título ya se encuentra disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam y Epic Game Store.

Por otro lado, y gracias a esta versión de prueba, todos los gamers podrán tener una mejor idea del título antes de su lanzamiento, el cual se dará el próximo 26 de octubre.

Por otro lado, esta versión nos permitirá dar inicio nuestra lucha contra los malignos cultistas liderados por una gran amenaza. Todo esto a gran velocidad y haciendo uso de una motocicleta.

Pero eso no es todo, ya que todos aquellos que reserven la versión Brutal Edition podrán acceder al videojuego 48 horas antes de que llegue a los mercados, esto gracias al acceso anticipado.

Ghostrunner 2 estará disponible desde el próximo 26 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Nuevo tráiler de Ghostrunner 2

