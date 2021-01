En estos días, se ha armado la polémica por el pago de impuestos de los youtubers. En España, es cada vez más común ver a los grandes de YouTube mudar su residencia a Andorra para pagar menos impuestos.

Por supuesto, mientras que cumplan con vivir en el país vecino la mayor parte del año no se considera ilegal. Varios youtubers de Europa se han ido ya a Andorra y uno de los últimos en anunciar su mudanza fue el Rubius.

Esta noticia se ha replicado en la televisión española debido a que se afirma que el Rubius gana más de cuatro millones de euros al año y que Hacienda (la entidad encargada de la recaudación tributaria en España) le deduce el 50%.

Recordemos que estos creadores de contenido no están considerados en la ley Beckham que reduce la tributación a extranjeros como futbolistas que están en la parte alta de la tabla tributaria.

Ante esta situación, el Rubius ha compartido un extenso comunicado explicando el motivo de su mudanza.

“Hace unos días anuncié a mi público la decisión de mudarme a Andorra. Normalmente no suelo comentar muchas cosas de mi vida personal; mi trabajo ya es una ventana parcialmente abierta a mi vida, y por ello intento preservar mi privacidad y ser dueño de mi intimidad, pero ese día me sentía contento e ilusionado, y cuando llevaba ya nueve horas de directo me dije: ‘Ahora es el momento de contarlo’”, comienza el comunicado del Rubius a sus seguidores.

Luego detalla que su caso ha sido utilizado por políticos para mover agendas políticas y que no se siente cómodo viviendo en España. Por supuesto, no deja de lado el tema de los impuestos.

“Llevo estos 10 años de Youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un “delincuente”. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía “cuentas corrientes ocultas”, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera. Y por si lo anterior fuera poco, un destacado técnico de Hacienda, perfecto conocedor de todo este actuar por parte de Hacienda, servidor público del que cabe esperar el máximo respeto hacia los ciudadanos de este país, se ha pronunciado estos días en los medios de comunicación manifestando, entre otras cosas, que “El Rubius ha mostrado sin tapujos ni complejos una tremenda insolidaridad”. Yo soy un afortunado pues estas prácticas son consustanciales a la forma en que Hacienda trata a miles y miles de autónomos, miles y miles de veces más pequeños, y por tanto más indefensos, que yo. ¿Por qué no se habla de esto en los medios de comunicación?”, añade el creador de contenido.

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO



Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

