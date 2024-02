La Américas Kings League Santander anunció el calendario de partidos para el primer split de su historia, en preparación para el inicio de la Jornada 1 el próximo 25 de febrero. Este calendario permite a los aficionados de todo el mundo seguir de cerca a sus equipos durante la competencia, y ofrece la oportunidad para que los fanáticos asistan a los emocionantes encuentros. La información sobre la venta de boletos será anunciada próximamente.

La competencia dará inicio a las 15:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) con el enfrentamiento entre los Galácticos del Caribe de Los Futbolitos & Alofoke contra uno de los favoritos de los aficionados, Club de Cuervos, equipo presidido por Mercedes Roa. Es importante destacar que los horarios de cada jornada serán anunciados cada lunes a través de las redes oficiales de la Américas Kings League Santander.

La primera fecha doble está programada para las jornadas 4 y 5, que se jugarán los días 16 y 17 de marzo, respectivamente. Además, la jornada 11 de este primer split se llevará a cabo el 21 de abril.

Para consultar el calendario con todos los partidos de las 11 jornadas, ingresa aquí.

Jornada 1 de Américas Kings League

25/02/24 | 15:00h CDMX | Galácticos del Caribe vs. Club de Cuervos

25/02/24 | 16:00h CDMX | Persas FC vs. Real Titán FC

25/02/24 | 17:00h CDMX | Los Chamos FC vs. Muchachos FC

25/02/24 | 18:00h CDMX | West Santos FC vs. Raniza FC

25/02/24 | 19:00h CDMX | Atlético Parceros FC vs. Los Aliens FC

25/02/24 | 20:00h CDMX | Peluche Caligari vs. Olimpo United

Dónde y a qué hora ver Américas Kings League

Podrás ver la transmisión en vivo en el canal de Twitch oficial de la competencia, o a través del canal de YouTube oficial. También puedes seguir el draft a través de Instagram: @kingsleagueamericas, X: @kingsleague_am, TikTok: @kingsleagueamericas y Facebook: @kingsleagueasantander.

Perú, Ecuador y Colombia - 4:00 pm.

Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina - 6:00 pm.

Bolivia y Venezuela - 5.00 pm.

México - 3.00 pm.

Peruanos en Américas Kings League

El streamer peruano Zeein es presidente de los Persas FC y fichó al futbolista y compatriota Reimond Manco como el jugador 13 para la Kings League Américas.

“Si hubieras querido ‘Rei’. Esa frase resuena en mi cabeza desde que volví de Europa en el 2009. Muchos me criticaron, pero nadie me comprendía. Nadie se puso a pensar en lo que le pasaba a un chico de 18 años que se encontraba solo en una tierra que no era la suya. El fútbol da revanchas, siempre escuchaba eso y siempre estuve esperando la mía”, dice Manco en su video de presentación. “Ha llegado el momento que tanto esperé, de demostrar mi talento y callar bocas. Mírame que ya es realidad”.

La mejor de la suerte a los peruanos en el arranque del competitivo organizado por el exfutbolista Gerard Piqué y el streamer español Ibai Llanos.