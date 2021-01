Hace unos días, Disney Pixar estrenó Soul en la aplicación Disney Plus. Se trata del primer largometraje de animación de la familia Pixar que no llega a los cines de todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus.

Por supuesto, los usuarios de la plataforma de streaming no están del todo satisfechos con respecto al catálogo del app, así que Disney ha anunciado todas estas producciones que llegarán en el mes de enero a Disney Plus.

A través de un video de YouTube, al mismo estilo Netflix, compartieron las series y películas de enero 2021.

Películas y especiales

Mary Poppins Returns - 15 de enero

Isla de perros - 15 de enero

Dr. Seuss’ Horton Hears a Who! - 1 de enero

Wild Uganda - 22 de enero

Mega Hammerhead - 1 de enero

Dr. Dolittle 3 - 15 de enero

Mr. Popper’s Penguins - 1 de enero

Epic - 29 de enero

Great Shark Chow Down - 1 de enero

Ramona and Beezus - 29 de enero

700 Sharks - 1 de enero

Ferdinand - 8 de enero

The Wolverine - 1 de enero

Texas Storm Squad - 29 de enero

Series

WandaVision - 15 de enero

Earth to Ned - 1 de enero

Dinosaurs - 29 de enero

Elena of Avalor - 15 de enero

Legends - 8 de enero

Disney Insider - 15 de enero

The Incredible Dr. Pool - 29 de enero

Disney Fam Jam - 8 de enero

Cortos y extras

Toy Story The time Forgot - 8 de enero

Pixar Popcorn - 22 de enero

Beyond he Clouds - 1 de enero

Making of Burrow - 29 de enero

Making of Out - 1 de enero

Star Wars Forces of Destiny: Volumens 3-4 - 8 de enero

Durante el 2020, también llegarán otras importantes producciones a Disney Plus como The Falcon and the Winter Soldier, Loki, The Book of Boba Fett, la serie de Obi-Wan Kenobi, entre otras.

¿Qué serie o película es la que más esperas? Recuerda que algunas cintas se estrenarán primero en los cines y algunas semanas más tarde llegarán a la plataforma, como Mulán. Esta película fue de pago en Disney Plus por un tiempo y luego se liberó para todo el público.