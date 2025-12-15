La CONMEBOL le renovó a ESPN los derechos de transmisión en los canales lineales y Disney+ Plan Premium de los torneos CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana para Sudamérica, México, Centroamérica, Caribe y con una ampliación importante en Brasil para las temporadas 2027/30.

“La renovación del acuerdo con la CONMEBOL refuerza nuestra oferta deportiva y reafirma nuestro compromiso de ofrecer una programación de alto valor a nuestra audiencia. Estamos orgullosos de seguir avanzando en nuestro objetivo de ofrecer de forma sostenible los contenidos más relevantes dentro de nuestras propuestas de entretenimiento deportivo y consolidar nuestro liderazgo en toda América Latina”, afirmó Bruno Zurlo, Head de Deportes de The Walt Disney Company Latin America.

A la altura de las más importantes competencias internacionales, los ojos del universo futbolístico se posan en todo cuanto sucede en cada temporada de la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana, cuyas emociones se reflejan al ciento por ciento con la calidad de producción e imagen que caracterizan a nuestras transmisiones.

Tanto en Sudamérica, Brasil, México, Centroamérica y Caribe, ESPN y Disney+ Plan Premium transmitirán en exclusividad la CONMEBOL Recopa, que reunirá en una esperada definición a los campeones de la Libertadores y Sudamericana en partidos de ida y vuelta.

Los mejores equipos de cada campeonato local en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (los diez países que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol) obtienen como premio a sus destacadas campañas la clasificación a los torneos de la CONMEBOL.

En el caso de Brasil, que ha tenido a sus representantes como grandes protagonistas en las últimas temporadas, el nuevo acuerdo con la CONMEBOL incrementa notablemente la cantidad de partidos.

De esta manera, ESPN y Disney+ Plan Premium reflejan una vez más su amplia y excepcional propuesta futbolística, que incluye en Sudamérica también a los certámenes de la UEFA y las principales ligas europeas, que encabezan la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.