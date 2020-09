No hay duda alguna que la franquicia de “Fast and Furious”, conocida como “Rápidos y Furiosos” en latinoamérica, es una de las más famosas de todo el mundo en la pantalla grande. Las películas de acción bajo la tutela de Universal Pictures evolucionaron de ser un retrato de las carreras callejeras hasta ser verdaderas obras de espionaje mundial, contrabando y explosiones por donde quiera que vayan los protagonistas.

El proyecto inicialmente comenzó con los dos primeros protagonistas de “The Fast and the Furious”, Vin Diesel y Paul Walker, quienes prometieron entre bromas que llegarían a presentar hasta 10 películas de esta saga. En honor al fallecimiento del segundo, se ha anunciado la décima entrega como el final definitivo de “The Fast Saga”

No obstante, hubo un tiempo cuando la primera cinta estaba en producción que Vin Diesel casi no hace de Dominic Toretto. Al parecer, la productora le había ofrecido inicialmente el rol al actor Timothy Olyphant, quien declinó cordialmente la oferta y Diesel eventualmente conseguiría el papel.

¿Cómo hubiera sido la franquicia sin uno de sus más grandes protagonistas? ¿Acaso Olyphant se arrepintió luego de ver el enorme éxito de “Fast and Furious”? Todas estas respuestas las dio el actor durante una entrevista en televisión y el productor de la franquicia, Neal H. Moritz, también dio su descargo en un podcast.

LA VEZ QUE TIMOTHY OLYPHANT RECHAZÓ EL PAPEL DE DOMINIC TORETTO

Dominic Toretto iba a ser interpretado originalmente por Timothy Olyphant en lugar de Vin Diesel (Foto: Universal Pictures)

Como se recuerda, el personaje de Brian O’Conner de Paul Walker fue tristemente retirado de la franquicia por su trágica muerte en 2013, una muerte que casi llevó a la cancelación de la secuela de 2015 “Furious 7”. Dom Toretto de Vin Diesel se convirtió entonces en el verdadero ancla de la serie, que aparecería hasta la décima y última película.

Sin embargo,, el productor Neal H. Moritz reveló en el podcast de Bill Simmons que Diesel no era la persona a la que originalmente se le ofreció el papel. Ese honor, en cambio, fue para la estrella de “Justified”, Timothy Olyphant, una elección que la misma Universal Pictures brindó al productor.

Todo inició cuando Paul Walker y Moritz fueron a una reunión con la compañía para comentar la idea de “Rápidos y Furiosos”. Todo estaba listo y había luz verde con el proyecto, con Olyphant como el segundo personaje principal. Por su parte, el actor se negó a participar en el proyecto y entonces Diesel fue llamado para el papel.

El productor admite que Olyphant habría sido una gran elección por lo experimentado que es el actor, pero al ver en perspectiva todo lo que lograron, en definitiva Vin Diesel era el actor correcto para ese papel. Lo que no contó en el podcast, es el motivo por el cuál el primero rechazó esta oferta de trabajo.

En ese entonces Olyphant se estaba consolidando como una estrella de Hollywood, pero aún no era una gran estrella como lo sería en unos años por su participación en “Justified” y “Deadwood”. Por su parte, Diesel solo había tenido un papel en “Salvando al Soldado Ryan”, como la voz de “El Gigante de Hierro” y “Pitch Black”.

Durante una entrevista en “Watch What Happens Live With Andy Cohen”, le preguntaron el motivo de su negativa para hacer de Dom: “Solo pensé, bueno, esto sería simplemente estúpido, y pensé que nadie querría ver esta película ocho o nueve veces. Quiero decir, para la tercera o cuarta secuela, la gente definitivamente se aburrirá de ella”.

Esto último no pasó, y de hecho hasta ahora la franquicia ha acumulado una ganancia de más de 5 billones de dólares, además de transformar a Vin Diesel en una super estrella. Al preguntarle a Olyphant si se arrepiente de su decisión, el actor confesó que no era lo suyo ese tipo de películas y no tiene arrepentimientos.

Considerando que él también se convirtió en una gran estrella de Hollywood con los años, es creíble que efectivamente no sienta remordimiento o culpa por no haber participado en “The Fast Saga”. Con él a la cabeza, posiblemente la franquicia hubiera sido guiada por otro rumbo, o quizás habrían llegado al espacio mucho antes. Quién sabe.

