Llegó el “día D”. Ibai Llanos y su equipo ha organizado uno de los eventos más esperados del mundo del straming de Twitch y YouTube: la Velada del Año 2. Será la evolución natural del primer evento de boxeo que reunió a varios creadores de contenido, pero con mucho más público en vivo, artistas invitados e importantes combatientes.

El evento se lleva a cabo en el Pabellón Olímpico de Barcelona. Se espera asistencia total, ya que se agotaron las entradas a solo días del inicio de la venta. A su vez, el streaming de Twitch ya suma más de un millón de espectadores, tan solo en la Alfombra Roja.

Ibai, Reven y Cristinini son los primeros en entrar al estadio por el pasillo de la Alfombra Roja. Poco a poco irán llegando los invitados, entre ellos se encuentran los siguientes artistas.

Rels B

Nicki Nicole

Bizarrap

Quevedo

Duki

Tras la actuación de Rels B, iniciará el primer combate de la noche: Spursito vs. Carola. La Velada del Año 2 no se guardará nada; este es uno de los combates más esperados debido al duro entrenamiento que han pasado cada uno de los luchadores.

Seguidamente, será el turno de Nicki Nicole, seguido del enfrentamiento entre AriGameplays y Paracetamor. La noche se pondrá candente con la participación de Bizarrap en el Pabellón Olímpico y se dará pase a los combates más importantes.

Viruzz vs. Momo, Luzu vs. LOLiTO FDEZ y Mister Jagger vs. David Bustamante serán los tres combates restantes en el cronograma. Recuerda que podrás seguir todo el evento a través del canal de Twitch de Ibai Llanos.

