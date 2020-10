“Rápidos y Furiosos” se ha convertido en una de las sagas de películas de acción más famosas del mundo. Su última instalación, titulada “F9”, habría llegado a todos los cines en el 2020 si no hubiera sido por la pandemia mundial del coronavirus (COVID-19). Ahora, su estreno se ha fijado en el 2021 por la misma Universal Pictures.

Entre todo lo mostrado en los tráilers distribuidos por la compañía, lo que más le ha llamado la atención a los fans de “The Fast Saga” es que Han volverá a unirse a la banda de Toretto para la nueva misión que deberán enfrentar. Pero, ¿Cómo fue esto posible si Han había fallecido hace algunas películas atrás por una explosión del asesino Shaw?

Interpretado por Sung Kang, Han apareció en cuatro películas, además de estar en el corto “Los Bandoleros”. Su presunta muerte en “Furious 7” inició todo un movimiento entre sus seguidores llamado “Justicia para Han”, ya que consideraban que su personaje tenía mucho potencial para las futuras entregas antes que los guionistas decidieran mostrar su muerte.

Ahora, con su regreso confirmado oficialmente, este movimiento aún tiene que recibir la respuesta a la pregunta de cómo sobrevivió a la explosión de “F7”. A la par, se tiene que hacer una revisión de la línea de tiempo del personaje para saber que ha hecho en los últimos años, aunque Screenrant se ha encargado de esto último con la información de todas las películas.

LA LÍNEA DE TIEMPO DE HAN EN “RÁPIDOS Y FURIOSOS” HASTA “F9”

La línea de tiempo de Han inició mucho antes de su primera aparición en la pantalla grande (Foto: Universal Pictures)

La primera aparición de Han en “Rápidos y Furiosos” fue en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, donde sirvió como el mentor de Sean Boswell, el protagonista de esa historia. Sin embargo, las secuelas de esa película y del corto “Los Bandoleros” estaban posicionadas en el pasado, por lo que el origen de Han en la franquicia se mostró más adelante.

Al cambiar retroactivamente la línea de tiempo, “Rápidos y Furiosos 6” pudo explicar por qué Han regresó a Japón en “Tokyo Drift”. También llenó las lagunas con respecto a todo el dinero que había conseguido Han hasta ese momento, ya que obtuvo millones de dólares por el atraco que hizo junto a la familia de Toretto en “Fast Five”.

La presunta muerte de Han en “Tokyo Drift” se mostró de nuevo en la escena de los créditos intermedios de "Rápidos y Furiosos 6″, proporcionando una idea de la participación de Deckard Shaw como introducción a los sucesos de “Rápidos y Furiosos 7”.

La línea de tiempo de Han inició mucho antes de su primera aparición en la pantalla grande (Foto: Universal Pictures)

Han permaneció ausente en la séptima película y en “The Fate of the Furious” de 2017. En este punto, las películas adoptaron un enfoque más cercano al presente, por lo que solo pasaron unos años después de que se pensara que Han estaba muerto. Ahora que se ha confirmado que está vivo y bien, la franquicia deberá explicar su ausencia.

“F9” intentará llenar los espacios en blanco en la ya turbia línea de tiempo de Han, pero no sería sorprendente ver que las películas hacen algunos flashbacks para mostrar todo lo que hizo este personaje hasta el punto crítico de su supuesta muerte, y si en realidad hizo algo en los últimos años o simplemente usó este tiempo para recuperarse de las secuelas del accidente.

Algunas teorías de los fans posicionan a Han como un espía de los antagonistas de “F9”, por el hecho de que pudo haber sido revivido por la misma tecnología que se utilizó en “Hobbs & Shaw”. De cualquier manera, todo se aclarará una vez que se estrena la película en el 2021 y se podrán completar todos los espacios de la línea temporal de Han cuando se sepa lo que pasó con él y cómo sobrevivió.

La línea de tiempo de Han inició mucho antes de su primera aparición en la pantalla grande (Foto: Universal Pictures)

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler oficial de “The Fate of the Furious” o “F8” distribuido por Universal Pictures

Tráiler oficial de "The Fate of the Furious" o "F8" distribuido por Universal Pictures