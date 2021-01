Ha pasado bastante tiempo desde que “The Good Doctor” lanzó su último episodio. Titulado “Falla”, el quinto episodio, que se emitió el 30 de noviembre de 2020, sigue al Dr. Shaun Murphy, quien duda de su decisión de haber dado autonomía a los nuevos residentes por los problemas que podrían causar.

Shaun ha sido colocado en la posición incómoda, al menos para él, de administrar un grupo de residentes de primer año. Él no sabe muy bien cómo manejar esta nueva responsabilidad. Shaun le dijo a Glassman que no entiende cómo comunicar lo que necesita y que no sabe lo que necesitan sus residentes.

Desafortunadamente, la incertidumbre de Shaun provocó la muerte de un paciente. Uno de sus residentes, Asher Wolke, no estaba seguro de un examen abdominal. Le preguntó a Shaun si quería comprobar su trabajo. Sin embargo, Shaun, quien siguió el consejo de Lim, dijo que no quería verificar.

Esto resultó en que Asher no detectara un aneurisma aórtico abdominal, lo que provocó la muerte de su paciente. Los fans se enojaron un poco porque la temporada recién comenzaba y tuvieron que tomarse un descanso, pero ahora se estrenará pronto el capítulo 6 de la temporada 4 de “The Good Doctor”.

¿CÓMO VER “THE GOOD DOCTOR” 4X06 ONLINE?

Shaun está muy emocionado por el cumpleaños de su novia (Foto: ABC)

El episodio 6 de la temporada 4 de “The Good Doctor” está programado para estrenarse el lunes 11 de enero de 2021 a las 10 de la noche Horario EST en ABC. El público interesado puede ver el episodio 6 de la temporada 4 de “The Good Doctor” puede ver el mismo en el sitio web o la aplicación de ABC.

Además, también puede ver el programa en vivo si tiene una suscripción a Fubo TV, Sling TV, Direct TV, Hulu With Live TV o YouTube TV. Aparte de eso, una suscripción regular a Hulu le permitirá ver el episodio en algún momento después de que haya terminado de transmitirse por televisión. También puede alquilar o comprar episodios individuales y verlos a pedido en Amazon Prime.

¿QUÉ PASARÁ EN “THE GOOD DOCTOR” 5X06?

Basado en una de los últimos tráilers del programa sobre este episodio, Shaun está entusiasmado con un evento importante que se avecina: el cumpleaños de Lea. Este es el primer cumpleaños para ella desde que ella y Shaun se convirtieron en pareja, y sabemos que él está haciendo todo lo posible para que sea perfecto.

Esperamos que el personaje de Freddie Highmore haga todo lo que pueda para hacer feliz a Lea, pero los fans no creen que ella se centre exclusivamente en regalos o cosas materiales. En cambio, todo parece indicar que lo que le importa más que cualquier otra cosa es que él esté ahí para ella. Esa conexión emocional podría ser más profunda luego de este episodio.

Shaun será advertido que parte de su trabajo es enseñar a nuevos residentes (Foto: ABC)

Si bien Shaun puede disfrutar de centrarse en su vida romántica, es evidente que hay una parte de su trabajo que actualmente detesta: tener que ser maestro de algunos de los cirujanos. A él no se le da bien esto en absoluto. ¿Por qué? No es su fortaleza, y pensamos en su mente que preferiría dedicar cada segundo a tratar pacientes.

No se da cuenta de que hay fuerza en trabajar en equipo, especialmente si todos pueden entrenarse de la manera correcta. El episodio del lunes se titula “Lim” y parece ser que este es el personaje que hará todo lo que esté en su poder para asegurarse de que Shaun vuelva al camino correcto.