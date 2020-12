Pocas armas tienen una historia tan larga y legendaria como el Darksaber de Mandalore y podría decirse que pueden clasificarse como el sable de luz más exclusivo del mundo de Star Wars. Este apareció en la temporada 1 y 2 de “The Mandalorian” y era Moff Gideon quien lo portaba. Sin embargo, no sería la primera vez que aparecería en alguna serie ambientada en el universo de George Lucas.

El extraordinario sable de luz de hoja negra, forjado en forma de katana, se introdujo por primera vez en la serie animada “Star Wars: The Clone Wars” y desde entonces ha jugado un papel clave en la narrativa de “Star Wars Rebels”. A pesar de no haber aparecido nunca en la pantalla grande, esta arma distintiva se ha convertido en un firme favorito de los fanáticos.

No obstante, ha sido difícil seguir el viaje del Darksaber a través del canon de Star Wars, aunque es claro que se ha convertido en una parte integral de la cultura mandaloriana. No es de extrañar, entonces, que tanto Jon Fraveau como Dave Filoni quisieran llevarlo a un escenario de acción real para “The Mandalorian”.

En este artículo, haremos un repaso de la historia del Darksaber, desde su creación yu el inicio de la leyenda mandaloriana sobre el derecho de su portador sobre Mandalore, hasta la llegada a las manos de Mando, cuando se la quitó a Moff Gideon tras vencerlo para rescatar a Grogu, el querido Baby Yoda, que había sido secuestrado.

¿QUÉ ES EL DARKSABER Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PARA MANDALORE?

El Darksaber fue creado por el primer mandaloriano admitido en la Orden Jedi (Foto: Lucasfilm)

El Darksaber ha pasado por muchas manos a lo largo de su larga y reconocida historia, comenzando durante la época de la Antigua República y extendiéndose hasta la era posterior al Imperio. A través de la leyenda, los mandalorianos creen que quien empuñe el Darksaber es digno de liderar a Mandalore y tradicionalmente cambia de manos al derrotar al portador actual en combate singular.

El Darksaber se forjó originalmente durante la era de la Antigua República, creado por el primer mandaloriano en ser incluido en la Orden Jedi, Tarre Vizsla. Como todos los sables de luz, estaba impulsado por un cristal kyber, excepto que Vizsla no se ajustaba a los ideales convencionales del arma de un Jedi, sino que usaba un raro negro con el estilo y la forma de una katana.

El Darksaber ha pasado por muchas manos por generaciones (Foto: Lucasfilm)

Tarre Vizsla era una figura venerada en Mandalore, y durante su tiempo como Jedi, se convirtió en uno de sus gobernantes, ganando el título de Mand’alor. Debido a esto, el Darksaber se convirtió en un símbolo de liderazgo y poder entre el pueblo mandaloriano, y aquellos que pudieron manejarlo se consideraron dignos de liderar y gobernar a su pueblo.

Después de su fallecimiento, el Darksaber se mantuvo en el Templo Jedi en Coruscant hasta la caída de la Antigua República. Los miembros del clan de Vizsla se infiltraron en el hogar de la Orden Jedi y la liberaron, devolviéndola al lugar que le corresponde en el universo, en su tierra natal y era reservado para sus gobernantes.

Darth Maul empuñó el Darksaber y gobernó Mandalore por un tiempo (Foto: Lucasfilm)

Lo que sucedió con el Darksaber después de la caída de la Antigua República no está documentado en gran parte, sin embargo, las referencias y sugerencias se han esparcido en otros materiales del universo de Star Wars. No fue hasta las Guerras Clon que el Darksaber hizo su regreso y en realidad fue la primera vez que se vio el Darksaber en la pantalla.

El Darksaber entonces comenzaría a pasar de mano en mano hasta llegar a Moff Gideon, como se vio en “The Mandalorian”. Entre los documentados por el lore de Star Wars, luego de Tarre Vizsla lo portaría Pre Vizsla, Darth Maul, quien consideraría el sable como un objeto maldito, Kanan Jarrus, Sabine Wren, Bo-Katan Kryze, Moff Gideon y finalmente Din Djarin, el protector de Grogu.

De momento, no se sabe lo que pasará en la tercera temporada de “The Mandalorian”, pero se espera que Mando descubra el verdadero significado de portar el Darksaber en sus manos, haciéndose responsable de su nuevo título como el gobernador de Mandalore o, en última instancia, siendo retado a duelo por otros para conseguir su poder.