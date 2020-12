¡CUIDADO! Más adelante habrán SPOILERS. El final de la temporada 2 de “The Mandalorian” hizo llorar a los fanáticos de Star Wars de emoción cuando trajo de regreso a uno de los personajes más icónicos de las películas originales para hacer un cameo, además de la despedida de Grogu y Mando en una de las escenas más tristes de la serie de televisión.

El episodio 8 de la temporada 2 “El rescate”, incluyó 43 minutos llenos de acción y de enormes referencias al mundo de Star Wars, lo que brindó a los fanáticos mucho en qué pensar. La segunda temporada culmina con un atrevido rescate, algunas escenas de lucha de Mando y una emotiva despedida.

Con los destinos de ambos personajes ya en curso, Grogu siendo entrenado por Luke Skywalker para convertirse en Jedi mientras que Mando se convierte en el legítimo heredero del trono de Mandalore, los fans se preguntaron qué pasaría en la siguiente temporada de la serie de Disney+.

Para la sorpresa de todos, la serie presentó una escena post-créditos, una que dejó a los fans más confundidos que seguros de lo que vendría en el futuro, pero en definitiva emocionados. En esta ocasión, era Boba Fett quien tomaba la batuta para convertirse en el protagonista de una serie de Disney+ llamada “The Book of Boba Fett”.

EXPLICACIÓN DE LA ESCENA POST-CRÉDITOS DEL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “THE MANDALORIAN”

Boba Fett se dejó ver en la temporada 2 de "The Mandalorian" (Foto: Disney+)

El final del episodio 8 de la temporada 2 de “The Mandalorian” culmina con la despedida de Grogu y Mando, quienes a partir de ahora seguirán sus propios caminos. Si bien los fans ahora se preguntan cómo continuará la serie sabiendo que ambos eran el alma del programa, una escena post-créditos se presentó sorpresivamente con Boba Fett a la cabeza.

De vuelta en Tatooine, dentro de la antigua guarida de Jabba el Hutt, el mayordomo twi’lek de Jabba, Bib Fortuna, ha asumido el cargo de su antiguo amo como el principal señor del crimen. De pronto, vemos que Fennec Shand irrumpe y libera a los esclavos de Fortuna, especialmente a una mujer azul que estaba bailando.

Entonces, entra Boba Fett. Bib exclama: “¡Boba, pensé que estabas muerto!” para que luego este lo mate a tiros y tome el trono en el palacio de Jabba. De pronto, un título en la pantalla se deja ver: “The Book of Boba Fett” se lanzará en diciembre de 2021, pero no se especificó si era una serie o la continuación de “The Mandalorian”.

"The Book of Boba Fett" llegará en los próximos años (Foto: Disney+)

Para Deadline, esto sería en efecto una nueva serie. Durante la presentación para los inversionistas de Disney Plus, Kareem Daniel, presidente de Distribución de Medios y Entretenimiento de la compañía, dijo que Disney+ lanzaría “aproximadamente” 10 series de Marvel, 10 series de Star Wars y 15 series de acción en vivo, animación y Pixar en los próximos años.

Esa revelación incluyó un par de nuevos derivados de “Star Wars: The Rangers of the New Republic” y “Ahsoka Tano”, este último basado en ese famoso personaje de dibujos animados de “Clone Wars” que Rosario Dawson le dio vida la segunda temporada de “The Mandalorian” y ha sido aceptada por todos los fans de la franquicia.

Ahora, Disney no ha confirmado esta información, aunque tampoco se ha renovado la serie para una temporada 3. También vale la pena considerar los comentarios de los actores involucrados: Giancarlo Esposito se burló de su papel en la temporada 3 de “The Mandalorian”, lo que no encajaría con una historia centrada en Boba.

Boba Fett llegará a la plataforma de streaming con una nueva serie (Foto: Disney+)

Por otro lado, Temuera Morrison dijo que no estaba seguro de si regresaría en la siguiente parte del programa si es que se renovaba para producir más episodios. Ambos podrían estar mintiendo, por supuesto, pero parece más probable que Morrison estuviera ocultando su propio spin-off.

De momento, solo queda esperar a que la compañía anuncie oficialmente “The Book of Boba Fett” como una nueva serie de Disney+ y también mencione el destino de “The Mandalorian”, ya sea con la fecha del estreno de su siguiente parte o la cancelación de la serie por su emotivo final.

"The Book of Boba Fett" (Foto: Disney+)

