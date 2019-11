The Simpsons parecía una de esas series que acompañarán a múltiples generaciones futuras. No obstante, la producción se ha extendido tanto que, en términos de presupuesto, podría no ser sostenible en los siguientes años.

Pero todo debe tener un final y parece que en le 2021 se despedirá Homero y compañía. el compositor Danny Elfman compartió sus apreciadores sobre el caso para el medio “joe.ie”.

La mayor problemática para el encargado es que se ha extendido de forma artificial las temporadas, algo que él considera innecesario. “Bueno, por lo que yo he dicho, se acerca a su final. Así que ese argumento también está tocando su fin... No estoy seguro del todo, pero he oído que se acerca a su último año de emisión (2021).", declara Elfman.

Actualmente, se sabe que Fox ya tiene listo el estreno de la temporada 32 en otoño (del hemisferio norte) para el 2020. Siguiendo la lógica de Elfman, el 2021 llegaría la última temporada de The Simpsons y América Latina contaría con los estrenos en nuestro idioma durante todo el 2022.

Al parecer, sí se trata del cierre de una era en la televisión. Puedes revisar la nota original en el siguiente enlace.