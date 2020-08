WhatsApp tiene una larga lista de trucos que muy pocos conocen y que ayudan a que la experiencia sea aún mejor al iniciar una conversación en la aplicación de mensajería o intercambiar imágenes y videos con los contactos. Uno de estos se convierte en una gran solución para todo aquel que recibió un comentario importante y que luego deseó volver a revisarlo, pero se le complicó ubicarlo entre la gran cantidad de frases que llegaron en los grupos. Es aquí donde activar los mensajes destacados te aliviará la vida.

Esta función de la app consiste en poder guardar los mensajes importantes para tenerlos siempre a la mano y revisarlos una y otra vez sin tener que sufrir para encontrarlo. Lo mejor de todo es que tanto usuarios de iOS como Android pueden activarlo en sus smartphones.

Cómo guardar los mensajes destacados

Para marcar un mensaje como destacado lo primero que debes hacer es abrir una conversación o grupo de WhatsApp y dejar pulsado la frase o escrito que deseas guardar.

Si tu sistema operativo es Android deja pulsado el mensaje y aparecerá arriba el icono de una estrella. Apriétalo para guardar el mensaje.

Si tu sistema operativo es iOS aparecerá un menú flotante sobre el mensaje y busca la opción que tiene una estrella y el texto ‘destacar’.

Cómo acceder a los mensajes destacados

Para esto tienes dos alternativas en WhatsApp y aquí te las detallamos:

Desde el propio chat

Pulsa sobre el nombre del mismo y busca la opción ‘mensajes destacados’ y ahí encontrarás todo lo que guardaste sobre esa conversación.

Desde la configuración de WhatsApp

Si no te acuerdas en qué chat estaba eso que andas buscando, pues también hay una solución. Ve a la configuración de WhatsApp y entra a la opción “mensajes destacados” en el caso de iOS y si tienes Android, en la pantalla principal de los chats, presiona sobre el botón de ajustes y elige la opción correspondiente.

Ahora que ya sabes cómo activar los mensajes destacados y no perder tus conversaciones importantes, podrás buscarlos siempre que los necesites o borrar aquellos que ya no te serán de utilidad. Algo que debes conocer es que la otra persona no se enterará de que guardaste algo y que no hay límite para la cantidad de frases que deseas archivar.

Los mejores trucos de WhatsApp

WhatsApp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de WhatsApp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que sorprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el icono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando " Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsApp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de WhatsApp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

