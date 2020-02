No te preocupes, este truco te ayudará a cerrar sesión si no estás cerca a tu computadora. Si eres de las personas que desea contestar su mensaje de WhatsApp o, muchas veces, escribirle a alguien con suma urgencia en el trabajo y no desea coger su dispositivo móvil, existe un programa para poder realizarlo sin necesidad de tener que tocar el smartphone. Este funciona de forma fácil y rápida.

Se trata de WhatsApp Web, la aplicación que se puede abrir desde cualquier computadora y chatear con quien queramos a cualquier hora del día.

Con solo poder escanear nuestro código QR podemos acceder a todas las conversaciones que están activas en nuestro celular, incluso las que estás archivadas.

Sin embargo, hay un truco que muchas personas desconocen. ¿Qué sucede si dejaste abierto WhatsApp Web y no tienes cómo decirle a tu compañero de trabajo que dejaste tu sesión iniciada? Para ello existe un solo paso que te hará la vida más fácil.

Para poder cerrar tu sesión de WhatsApp Web desde cualquier lugar, sigue estos pasos. (Foto: WhatsApp)

Abre la app de WhatsApp en tu móvil

Ve a los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona WhatsApp Web

Si recuerda a qué hora ingresaste en la computadora donde quieres cerrar sesión, puedes seleccionar únicamente esa opción. De lo contrario puedes cerrar todas las sesiones con la última alternativa.

En el caso de WhatsApp Web, se recomienda su uso en computadoras y laptops personales para que la información privada, mensajes confidenciales y archivos no sean extraídos por otras personas que también usen el dispositivo.

De momento se espera que, en un futuro no muy lejano, WhatsApp active en su versión Web las famosas llamadas, videollamadas, el “modo oscuro” y el envío de los stickers animados.

NUEVOS EMOJIS EN WHATSAPP

Como cada año, WhatsApp ha incorporado una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Recientemente agregó los íconos de el mate, la paella, el murciélago, la mototaxi, el diente, el payaso, la avestruz, entre otros personajes y/o objetos. Esta vez, gracias a Emojipedia, se ha hecho público algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales del 2020.

Si bien WhatsApp añadió en el mes de noviembre sus nuevos 230 emojis, se espera que estas 117 figuras también puedan verse recién en ese mes.