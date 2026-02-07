vs. se midieron, en el compromiso correspondiente a la fecha 23 del 2025-26. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga y su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España se vio por Movistar LaLiga y DAZN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este sábado 7 de febrero desde las 10:15 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Previa Barcelona vs. Mallorca. (Video: Movistar Deportes)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

