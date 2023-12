Alfredo Marín, más conocido en el mundo de las redes sociales como Villano Fitness, ha fallecido el pasado lunes 27 de noviembre a los 30 años, de acuerdo a varios medios de comunicación en España. La noticia, evidentemente, sorprende a todos sus fanáticos, quienes desean obtener respuestas acerca de las causas del temprano fallecimiento.

El mundo del fisicoculturismo se tiñe nuevamente de luto en medio de una enorme polémica que está rondando alrededor de la muerte de Villano, pues este influencer defendía a capa y espada el uso se esteroides y era un consumidor muy recurrente de este producto, que se ha comprobado que puede ser muy dañino para la salud.

¿DE QUÉ MURIÓ VILLANO FITNESS?

La muerte de Marín era un rumor que estaba circulando en las redes sociales, pero se confirmó gracias a una publicación en Instagram de su novia, Vera Schroeder, quien también es influencer y fisicoculturista, ocupaciones que ambos compartían.

La joven, en su comunicado, expresó su profunda tristeza por la partida del amor de su vida y lo hizo de una manera muy desgarradora, contando cada uno de los sentimientos que tiene, en especial cuando se encuentra sola en la casa donde vivían juntos.

“No sé qué es tocar fondo porque nunca se me ha muerto nadie tan cercano, pero estoy descubriendo que lo que viene después de la pérdida es mucho peor... el regreso a un hogar vacío, la falta de respuesta cuando te digo te amo en voz alta, el anhelo por tus caricias, tu sonrisa seria pero cariñosa, tu calidez, tu abrazo, tus besos, todas las cosas cotidianas que hacíamos juntos, el despertar en una casa vacía que alguna vez fue compartida, cerrar la habitación en la que pasamos la mayor parte del tiempo porque no puedo soportar estar en ella porque es demasiado doloroso y sigo imaginándote allí, la incapacidad de dormir en la cama porque la compartíamos y ahora “duermo” en el sofá. Bueno, dormir, no duermo. El cambio de rutina de mi día y de mis semanas, la espera a que se encienda mi teléfono con un mensaje tuyo, pasando por todos los lugares habituales a los que íbamos. Todos los planes incumplidos y las promesas de cosas que siempre quise hacer contigo o hacer por ti que nunca se pueden cumplir, todas las cosas que ves y me digo: apuesto a que te encantaría esto y el “quiero” contártelo o sorprenderte con ello y la repentina comprensión de que no puedo, y el millón de otros detalles menores que ahora faltan en mi vida después de perderte a ti. Todas las cosas son casi peores que la muerte en sí. Nada podrá jamás llenar ese lugar... y nunca lo hará... ¿puedes morir de desamor? Casi que podría desear que sí. Te quiero, estés donde estés”, escribió.

Ni la novia ni otra persona ha dado a conocer el motivo exacto del fallecimiento del influencer, por lo que la gente ha empezado a especular que se debe a alguna complicación por el uso excesivo de esteroides para aumentar masa muscular. Es más, hace unos meses, en un publicación, Villano aseguró que tenía algunos problemas de salud por ese tema.

“Tengo atrofia testicular, alopecia, colesterol, llevo controles del corazón y los riñones porque es perjudicial para ellos y sé que tengo un riesgo de infarto, pero bueno, que estoy sano”, escribió por ese entonces.

¿QUIÉN ERA EL INFLUENCER VILLANO FITNESS?

En líneas generales, Alfredo Marín era un fisicoculturista apasionado al gimnasio y que también incursionó en las redes sociales, haciéndose un influencer e este tipo de cuestiones, así que ganó muchos seguidores con el pasar del tiempo. Sin embargo, hubo un gran sector de sus fanáticos que lo han criticado muy duro en los últimos años.

Eso se debe a que este personaje no tenía temor alguno en usar esteroides y expresarlo en las cámaras. Pese a todo lo malo que podría sucederle por el uso de estos productos, él continuó haciéndolo.

A sus 30 años, por motivos aún desconocidos, Villano Fitness ha dejado de existir en medio de un profunda tristeza entre sus familiares, amigos y pareja.