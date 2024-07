La espera para los millones de hinchas del club merengue en todo el mundo llegó a su fin. El reciente fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid ha capturado la atención internacional y no es para menos, no solo por su impacto en el mercado de fichajes, sino también por el papel crucial que desempeñaron sus padres en su carrera deportiva y hasta en las negociaciones. Fayza Lamari y Wilfried Mbappé no solo son figuras paternas, también ejercen roles estratégicos en las negociaciones que han definido el destino de su hijo y en cada una de las decisiones que toman.

Su importancia es crucial en cada uno de los movimientos del futbolista francés, pero delante de cámaras el que aparece casi siempre y se lleva toda la atención es Kylian, por lo que no se tiene mucha información de sus progenitores. Es por ello que en este artículo te contaré un poco sobre ellos en el pasado y cómo es que muchas vecen son tan determinantes en la carrera del nuevo delantero del equipo más ganador de la Champions League, que en esta temporada irá con el título consecutivo con él usando la mítica camiseta “9″.

Kylian Mbappé como nuevo futbolista del Real Madrid de España (Foto: AFP)

¿QUIÉNES SON LOS PADRES DE KYLIAN MBAPPÉ?

Fayza Lamari, la madre de la estrella

Fayza Lamari, de origen argelino y nacida en Bondy, Francia, emergió como una destacada jugadora de balonmano en su juventud. Su tenacidad y carácter firme la llevaron a convertirse en una figura emblemática en el deporte, jugando para un equipo de la primera división nacional. Su experiencia como deportista profesional ha sido fundamental para guiar la carrera de su hijo, tanto en aspectos deportivos como financieros.

Después de retirarse del balonmano, Lamari fundó una empresa inicialmente dedicada a promover la imagen comercial de Mbappé, pero que eventualmente se expandió para manejar los intereses más amplios de su carrera. Su capacidad para negociar y su firmeza han sido elementos clave en las conversaciones que finalmente llevaron a Mbappé al Real Madrid. Kylian confía plenamente en su madre para tomar decisiones cruciales que afectan su futuro profesional.

Se dice que pare obtener el fichaje del francés, primero hay que convencer a la madre, quien suele hacer de todo por el bienestar de su hijo en todos los sentidos posibles.

Wilfried Mbappé, el padre y formador

Wilfried Mbappé tiene un origen más diverso, naciendo en Camerún con raíces nigerianas antes de llegar a Francia como refugiado en 1990. En su nueva patria, encontró su pasión en el fútbol y no solo se destacó como jugador en las categorías inferiores, sino que también brilló como entrenador de jóvenes promesas, por lo que podemos entender que fue el primero en acercar a Kylian con un balón de fútbol y las redes de una portería.

Fue en el club Bondy, el mismo donde su hijo Kylian comenzó a destacar, donde Wilfried dejó una marca indeleble como formador de talentos. Además de entrenar a su propio hijo, guió a otros futbolistas internacionales muy conocidos como William Saliba y Jonathan Ikoné, consolidando su reputación como un mentor en el fútbol juvenil francés.

El viaje reciente de Mbappé a Camerún revela no solo sus raíces familiares sino también el profundo vínculo con su padre, quien ha sido una figura constante en su desarrollo tanto personal como profesional.

Kylian Mbappé al lado de sus dos padres el día que fue presentado como futbolista del Real Madrid (Foto: AFP)

LOS PADRES DE KYLIAN MBAPPÉ EN SU VIDA Y CARRERA

El traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid es un testimonio del apoyo inquebrantable y la dirección estratégica proporcionada por Fayza Lamari y Wilfried Mbappé. Su combinación de experiencia deportiva, liderazgo y dedicación familiar ha sido fundamental para moldear al jugador que ahora es una estrella mundial.

El papel de los padres de Mbappé no se limita a las negociaciones de transferencias multimillonarias, sino que también representa la historia de superación y sacrificio que ha llevado a su hijo a lo más alto del fútbol internacional. Fayza y Wilfried Mbappé continúan siendo pilares fundamentales en el ascenso meteórico de Kylian, demostrando que detrás de cada gran estrella hay una familia que ha sido fundamental en su camino hacia la gloria.